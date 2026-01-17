اعتداءات إسرائيلية متواصلة بالضفة تطال مواطنين ومتضامنين أجانب

أصيب فلسطيني، اليوم السبت، جراء اعتداء نفّذه مستوطنون إسرائيليون، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين ومتضامنين أجانب، خلال اقتحامات واعتداءات متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن مستوطنا رشّ غاز الفلفل على المواطن عيسى علي اعطيات في منطقة حوّاره بمسافر يطا جنوب الخليل، مما أدى إلى إصابته بحالة إغماء، نُقل على إثرها إلى مركز طبي لتلقي العلاج.

وذكرت المصادر أن الاعتداء تزامن مع قيام مستوطنين بنشر مواشيهم في محيط منازل المواطنين الفلسطينيين، وسط احتجاز عدد منهم.

وفي بلدة إذنا غرب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجاهد محمد أبو جحيشة بعد اقتحام منزله وتفتيشه، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

كما اعتقلت قوات الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله امرأة فلسطينية ومتضامنا أجنبيا من منطقة الخلايل جنوب القرية، وأجبرت عائلات فلسطينية على مغادرة المكان، في ظل اعتداءات متواصلة تهدف إلى تهجير السكان.

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين أغلقوا طريقا زراعيا في قرية المغير ومنعوا الأهالي من الوصول إلى أراضيهم.

استشهاد طفل

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية -أمس الجمعة- استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال في القرية ذاتها، إضافة إلى اعتقال 4 متضامنين أجانب أثناء محاولتهم توثيق اعتداءات المستوطنين.

وشيّع أهالي القرية، اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل محمد نعسان، الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر الجمعة في بلدة المغير قضاء رام الله وسط الضفة الغربية.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن الشهيد أُصيب برصاصة في صدره خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة عقب صلاة الجمعة. وأضافت أن قوات الاحتلال فرضت حصارا ومنعا للتجول في البلدة، مما حال دون تشييعه ودفنه في اليوم نفسه.

اعتقالات متواصلة

وفي طولكرم شمالي الضفة، اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة شابا -لم تُعرف هويته بعد- عقب اقتحام ضاحية شويكة، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا آخر من بلدة سلواد شرق رام الله، واستولت على مركبته.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال بوابتي عطارة شمال غرب رام الله، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل عين سينيا، مما تسبب بأزمة مرورية وعرقلة حركة المواطنين.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثفت إسرائيل من اعتداءاتها في الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن استشهاد 1107 فلسطينيين وإصابة نحو 11 ألفا آخرين واعتقال أكثر من 21 ألفا، بحسب معطيات رسمية فلسطينية.