الدويري: الجيش السوري يقترب من هزيمة قسد في البادية الشامية

لا تزال المعارك دائرة بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في منطقة غرب الفرات، لكنها تشهد تقدما ملموسا للقوات الحكومية، كما يقول الخبير العسكري اللواء فايز الدويري.

فقد أكدت قسد أنها تسيطر على أجزاء من دبسي عفنان، وأن قواتها موجودة في مدينة الطبقة ومطارها بريف الرقة، وتشهد المنطقة تقدما للقوات الحكومية.

وحسب ما قاله الدويري في تحليل للجزيرة، فإن ما يجري حاليا هو استكمال للعمليات في البادية الشامية التي تشمل كل ما يقع جنوب وغرب نهر الفرات.

وتبدو سيطرة الجيش السوري على هذه المنطقة قريبة بالنظر إلى مسار العمليات خلال الساعات الـ12 الماضية، برأي الخبير العسكري، الذي أشار أيضا إلى أن دعوة القبائل العربية في دير الزور ستلعب دورا مهما لأنها البوابة الرئيسية لبادية الجزيرة التي من المرجح أن تنسحب إليها قسد حال خسارتها البادية الشامية.

قسد فقدت حظوتها

ومن الناحية السياسية، يقول اللواء فايز الدويري إن قسد لم تعد تحظى بالمكانة نفسها التي كانت تحظى بها عند الأميركيين خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأن بوصلة واشنطن حاليا تتجه نحو دمشق التي تمثل الدولة الموحدة.

لذلك، يرى الدويري أن على المقاتلين الأكراد اقتناص الفرصة التي قدمها لهم الرئيس السوري أحمد الشرع حتى لا يتلقوا مزيدا من الخسائر، لا سيما وأن الولايات المتحدة أعطت إشارات واضحة على ضرورة التوصل لاتفاق خلال اجتماع أربيل الذي انطلق اليوم السبت.

فلو رفعت واشنطن الغطاء عن قسد، فسوف تسقط من تلقاء نفسها، كما يقول الخبير العسكري، الذي أكد أن إلقاء المقاتلات الأميركية قنابل إنارة على مواقع الاشتباكات في وقت سابق اليوم، يبعث رسالة مفادها "أننا موجودون ونراقب كل شيء".

في غضون ذلك، قالت قسد إن اشتباكات عنيفة تدور بينها وبين قوات الجيش في دبسي عفنان ومحيط مدينة الرصافة، في حين حدد الجيش السوري 5 مناطق في الطبقة وواحدة في الرقة على أنها مناطق عمليات. وكان الجيش السوري طرد أمس قوات قسد من مناطق شرق حلب بينها دير حافر.