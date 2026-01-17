الجيش السوري يستعد للانتشار غرب الفرات ويؤكد عدم استهداف قسد

يستعد الجيش السوري -صباح اليوم السبت- لدخول المناطق التي أعلنت قوات قسد الليلة الماضية أنها ستنسحب منها بريف حلب، مشددا على أنه لن يستهدف التنظيم في أثناء انسحابه من غرب الفرات.

وقال مراسل الجزيرة إن القوات الحكومية تستعد للدخول إلى دير حافر بعد انسحاب قوات قسد منها، مشيرا إلى أن الجيش السوري بدأ بإزالة السواتر الترابية في المنطقة استعدادا لدخول قواته إلى المدينة.

وأضاف أن دبابات ومدرعات وناقلات جند للجيش السوري وصلت إلى المنطقة استعدادا للانتشار في دير حافر.

وحسب قناة الإخبارية السورية (رسمية)، قالت هيئة العمليات في الجيش السوري إن قوات الجيش جاهزة للدخول إلى المنطقة لإعادة الاستقرار وبسط السيادة، والتمهيد لعودة الأهالي إلى منازلهم وبدء استعادة مؤسسات الدولة دورها.

ولفتت هيئة العمليات إلى أنها تتابع تطبيق قوات قسد القرار المعلن عنه، مؤكدة الاستعداد للسيناريوهات كافة.

إعلان انسحاب

وكان قائد تنظيم قسد مظلوم عبدي أعلن سحب قواته من مناطق التماس الحالية بمدينة دير حافر بريف حلب الشرقي شمالي البلاد، في الساعة السابعة من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي (الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش).

وقال عبدي إن ذلك جاء بناء على دعوات من دول صديقة ووسطاء وإبداء لحسن النية في إتمام عملية الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من مارس/آذار.

وجاء إعلان عبدي بعد نحو ساعتين من إعلان الجيش السوري استهداف مواقع قسد انطلقت منها مسيرات انتحارية باتجاه مدينة حلب، وكانت سببا في منع الأهالي من مغادرة المنطقة.

ترحيب بالقرار

بدورها، رحبت وزارة الدفاع السورية بقرار انسحاب قوات قسد من مناطق التماس غرب الفرات.

وأكدت الوزارة أنها ستتابع استكمال تنفيذ الانسحاب بكامل العتاد والأفراد إلى شرق نهر الفرات، وأن انتشارا لوحدات قوات الجيش بدأ بالتوازي مع ذلك في تلك المناطق لتأمينها وفرض سيادة الدولة.

إعلان

كما أكد مصدر عسكري سوري للجزيرة أن قوات الجيش بدأت بدخول مواقع انسحبت منها قوات قسد في مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي.

وأعلن الجيش السوري وقف القصف على مواقع قسد في المنطقة بعد إعلان قائد قسد سحب قواته.

دعوة للمدنيين

على صعيد متصل، دعا الجيش السوري المدنيين إلى عدم دخول منطقة العمليات العسكرية المحددة مسبقا في دير حافر شرق مدينة حلب إلى حين الانتهاء من تأمينها وإزالة الألغام منها.

وكان الجيش السوري قد نشر، أمس الجمعة، خرائط 4 مواقع تتخذها قوات قسد منطلقا لعملياتها في منطقة دير حافر.

والاثنين الماضي، أرسل الجيش السوري قوات إلى شرق مدينة حلب، عقب رصده وصول مزيد من المجاميع المسلحة لتنظيم قسد وفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد قرب مدينتي مسكنة ودير حافر.

ويتنصل تنظيم قسد من تطبيق بنود اتفاق أبرمه مع الحكومة في العاشر من مارس/آذار 2025، وينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية بمناطق شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة.