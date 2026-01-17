البرهان يعيد تشكيل مجلس التعاون الإستراتيجي بين السودان والسعودية

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، قرارا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الإستراتيجي بين جمهورية السودان والمملكة العربية السعودية.

ويأتي القرار استنادا إلى ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء البرهان مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في إطار جهود البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى شراكة إستراتيجية شاملة في مختلف المجالات.

وكان البرهان قد أجرى زيارة إلى المملكة العربية السعودية في ديسمبر/كانون الأول 2025، التقى خلالها بولي العهد السعودي لبحث مستجدات الأوضاع في السودان وتداعياتها، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وفي سياق متصل، تسلم البرهان مبادرة مشتركة من الإدارتين الأميركية والسعودية تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وبحسب مصادر سودانية، فإن المقترح السعودي الأميركي يبدأ بهدنة إنسانية مؤقتة، يعقبها وقف للأعمال العدائية، وصولا إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.

وأوضحت المصادر أن البرهان ناقش تفاصيل المبادرة مع شركائه في اجتماعات مشتركة وأخرى منفصلة.