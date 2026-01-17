البرد القارس يودي بحياة رضيعة في غزة

توفيت رضيعة فلسطينية جراء البرد القارس في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية وغياب وسائل التدفئة داخل مناطق النزوح.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، إن الطفلة، عائشة الأغا، البالغة من العمر 27 يوما، فارقت الحياة نتيجة التعرض الشديد للبرد.

وبحسب بيانات صحة غزة، ارتفعت حصيلة وفيات الأطفال جراء البرد داخل خيام النازحين إلى 8 منذ بداية موسم الشتاء الحالي.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تنصلت إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها التي نص عليها الاتفاق بما فيها إدخال مواد الإيواء من خيام وبيوت متنقلة، ومواد بناء لإعادة الإعمار وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وفق معطيات رسمية.

وخلال المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب قطاع غزة غرقت المئات من خيام النازحين، كما انهار عدد من المباني السكنية المتضررة من قصف إسرائيلي سابق مما أسفر عن سقوط ضحايا.

ويواجه قطاع غزة المنكوب أوضاعا إنسانية شديدة القسوة، في ظل نقص حاد في المأوى الملائم ووسائل التدفئة والرعاية الصحية الأساسية، وهو ما يعرّض سكان القطاع، ولا سيما الأطفال والمسنّين والمرضى، لمخاطر متزايدة تهدد حياتهم مع اشتداد الظروف المناخية القاسية.

وفي تقريرها الإحصائي اليوم، أفادت وزارة الصحة بغزة الجمعة، بوصول شهيد و6 مصابين إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الشهداء منذ بدء وقف النار الأخير في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، بلغ 464 شهيدا، و1275 مصابا، مع انتشال 712 جثة من تحت الركام، لترتفع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 71 ألفا و548 شهيدا و171 ألفا و353 مصابا.