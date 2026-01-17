الاحتلال يوسع نطاق سيطرته ويواصل النسف والتدمير بغزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، غارات داخل مناطق انتشارها شرقي مدينة غزة ووسط القطاع، في حين كشفت صور أقمار صناعية عن توسيع الجيش الإسرائيلي المناطق الخاضعة لسيطرته خارج الخط الأصفر.

وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال شن سلسلة غارات شرق مدينة غزة، إضافة إلى غارات أخرى شرق مدينة دير البلح ومخيم البريج وسط قطاع غزة، داخل ما بات يعرف بالخط الأصفر.

وأضاف أن آليات إسرائيلية توغلت شرق دير البلح، وسط إطلاق نار كثيف بالقرب من السياج الفاصل.

وفي السياق، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية -استنادا إلى صور أقمار صناعية- عن أن الجيش الإسرائيلي دفع الخط الأصفر إلى عمق إضافي، موسعا بذلك مساحة المناطق الخاضعة لسيطرته.

وجاء ذلك بالتزامن مع تهنئة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجنود الإسرائيليين، في معرض رده على تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أظهر أن صور الأقمار الصناعية تؤكد استمرار إسرائيل في تدمير قطاع غزة.

خروقات متواصلة

وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب على غزة قد شهدت قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير آلاف المباني والمنشآت في مختلف أنحاء القطاع، إلى جانب تعديل مسار الخط الأصفر الذي حدده الاتفاق نطاقا مؤقتا لوجود القوات الإسرائيلية.

ووفق تحليل نشرته صحيفة نيويورك تايمز، واصل الجيش الإسرائيلي عمليات نسف الأحياء والمربعات السكنية في المناطق الواقعة تحت سيطرته شرقي الخط الأصفر، حيث دمّر أكثر من 2500 منشأة ومبنى منذ بدء وقف إطلاق النار.

وكان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أعلن الأربعاء الماضي -نيابة عن الرئيس دونالد ترامب– إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي المكونة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة، والتي تنتقل من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح وتشكيل إدارة تكنوقراطية وإعادة الإعمار.

شهداء وإصابات

ميدانيا، أفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، أمس الجمعة، باستشهاد طفلين وإصابة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي خارج مناطق انتشاره في مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع.

إعلان

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، بعد أن استهدفتها طائرة مسيّرة إسرائيلية بقنبلة في محيط مدارس تؤوي نازحين في المدينة.

وفي خان يونس جنوبي قطاع غزة، استشهدت مواطنة وأُصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الجمعة.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن صيادا أُصيب برصاص قوات الاحتلال في بحر مدينة خان يونس، إضافة إلى إصابة شخص آخر بجروح حرجة جراء إطلاق النار في منطقة قيزان النجار بالمدينة.

وفي تقريرها الإحصائي اليوم، أفادت وزارة الصحة بغزة الجمعة، بوصول 14 شهيدا و18 مصابا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الشهداء ومنذ بدء وقف النار الأخير في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، بلغ 463 شهيدا، و1269 مصابا، مع انتشال 712 جثة تحت الركام، لترتفع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 71 ألفا و455 شهيدا و171 ألفا و347 مصابا.