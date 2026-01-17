إيران تدين بيان مجموعة السبع وتعتبره تدخلا في شؤونها

أدانت إيران -أمس الجمعة- البيان المشترك الصادر عن دول مجموعة السبع بشأن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، واعتبرت أنه تدخل في شؤونها الداخلية.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية، عبر منصة إكس، بخصوص إعلان مجموعة السبع استعداد أعضائها لاتخاذ تدابير تقييدية إضافية ضد إيران إذا واصلت قمع الاحتجاجات.

واتهمت الخارجية الإيرانية دول مجموعة السبع بأنها تتحرك بتوجيه من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضافت أن دول المجموعة تتجاهل عن عمد تحول التظاهرات السلمية للشعب الإيراني إلى أعمال عنف على يد عناصر إرهابية جرى تسليحها عبر الصهاينة، مما أدى إلى مقتل عدد من أفراد قوات الأمن.

وشددت على أن إيران ستواصل موقفها الحازم في حماية مواطنيها والحفاظ على النظام العام، لا سيما في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تُدار من الخارج.

اتهامات

كما اتهم البيان دول مجموعة السبع بأنها تملك سجلا حافلا بانتهاكات حقوق الإنسان، وبأنها شريكة في سياسات الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وأعضاء آخرين في مجموعة السبع قدموا الدعم للهجمات الإسرائيلية على إيران، والتزموا الصمت إزاء مقتل مئات من مواطنيها.

والأربعاء، صدر بيان مشترك عن وزراء خارجية دول مجموعة السبع والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس بشأن التطورات الأخيرة في إيران.

وعبّر البيان عن قلق الأعضاء البالغ إزاء التطورات المتعلقة بالاحتجاجات المستمرة في إيران.

وأضاف "نعارض بشدة تصاعد القمع الوحشي الذي تمارسه السلطات الإيرانية ضد شعبها، الذي أبدى شجاعة في التعبير عن تطلعاته المشروعة لحياة أفضل وكرامة وحرية منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025".

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدعوى قيام إيران بقمع احتجاجات مواطنيها على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

إعلان

والأربعاء، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بوجود تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الولايات المتحدة ستشن هجوما على إيران خلال الأيام المقبلة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب تحسبا لرد إيراني انتقامي.

وكشفت تصريحات مسؤولين أميركيين وإسرائيليين عن تطلع واشنطن وتل أبيب إلى سقوط النظام في طهران الحاكم منذ 1979.