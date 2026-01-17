إسرائيل تعترض على تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس السلام في غزة

قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لم يتم التنسيق مع إسرائيل بشأن إعلان تشكيل اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس السلام في غزة.

وأضاف بيان للديوان أن وزير الخارجية الإسرائيلي ‌جدعون ساعر سيتواصل مع نظيره الأميركي ماركو روبيو بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس السلام.

وقالت مراسلة الجزيرة في فلسطين إن هذا البيان قد يكون بداية المواجهة الأولى بين نتنياهو وترامب بهذا الشكل العلني، مضيفة أن نتنياهو بهذا البيان يعلن رفض إسرائيل عمليا لما أعلنه ترامب اليوم من الجهات المشاركة في اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس السلام بغزة برئاسة الرئيس الأميركي.

وأوضحت المراسلة أن وسائل الإعلام الإسرائيلية سارعت إلى الإشارة إلى أن سبب الاعتراض هو مشاركة تركيا وقطر في هذه اللجنة.

ويضم المجلس الذي كشف البيت الأبيض عنه، أمس الجمعة، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والدبلوماسي القطري علي الذوادي ورئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، وعارضت إسرائيل مرارا اضطلاع تركيا بأي دور في قطاع غزة.

بن غفير يدعو للعودة إلى الحرب

وفي السياق ذاته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن قطاع غزة لا يحتاج إلى لجنة إدارية للإشراف على إعادة إعماره، بل إلى تطهيره من حماس وتشجيع الهجرة الطوعية بوتيرة مكثفة.

ودعا بن غفير نتنياهو للإيعاز للجيش بالاستعداد للعودة إلى الحرب "بقوة هائلة لتحقيق هدف الحرب الرئيسي وهو القضاء على حماس".

من جهته، رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت أن إدخال قطر وتركيا إلى قطاع غزة هو "مكافأة لحماس على مجزرة 7 أكتوبر وخطر على أمن إسرائيل"، مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو "عملت على تقويض سيادة إسرائيل".

بدوره، قال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن "الخطيئة الأصلية هي عدم رغبة نتنياهو في تحمُّل مسؤولية غزة وإقامة حكم عسكري هناك وتشجيع الهجرة والاستيطان"، مشددا على أنه "لا يمكن أن يكون للدول التي دعمت حماس وتستضيفها حتى الآن أي موطئ قدم في غزة".

وكان البيت الأبيض قد أعلن، مساء الجمعة، تشكيل ما أطلق عليه اسم "مجلس السلام" إلى جانب اعتماد تشكيلة "اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة"، ضمن المرحلة الثانية من الخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

كما أعلنت الإدارة الأميركية، في وقت مبكر من اليوم السبت، عن تركيبة مجلس السلام وتعيين ممثل سامٍ في قطاع غزة، مع بدء لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة القطاع برئاسة علي شعث أعمالها.