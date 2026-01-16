ويتكوف: اللقاء مع حماس ضروري ويجب فتح معبر رفح

قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إن عقد لقاء مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضروري، وإنه سيفعل ذلك مجددا إذا اقتضت الحاجة، وشدد على أهمية فتح معبر رفح جنوبي قطاع غزة الذي تغلقه إسرائيل.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة مساء الخميس، وفق مقطع فيديو متداول.

وردا على سؤال بشأن إعادة فتح معبر رفح، قال: “علينا فتحه، لقد وعدنا، بينما تشترط إسرائيل لتحقيق ذلك إعادة رفات آخر أسير لها في قطاع غزة".

وبشأن الموقف الإسرائيلي الذي يربط فتح المعبر بإعادة الرفات، قال ويتكوف إنه يعتقد أن جزءا من الأمر يتعلق ببناء الثقة، "فالانتقال إلى المرحلة الثانية أمر بالغ الأهمية للفلسطينيين والإسرائيليين، إذ يجب أن نعيش بسلام".

وتغلق إسرائيل معبر رفح منذ أن سيطرت عليه عسكريا في مايو/أيار 2024، ولا تسمح إلا بإدخال كميات شحيحة جدا من المساعدات الإنسانية، مما فاقم معاناة الفلسطينيين وتسبب في كارثة غير مسبوقة.

لقاء حماس

ورجح ويتكوف أن حركة حماس ستوافق على نزع سلاحها، مشيرا إلى أنه سيلتقي مع قادتها مجددا إذا اقتضت الحاجة.

وعقد اللقاء الأول بين ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع وفد حماس برئاسة قائد الحركة في غزة خليل الحية في شرم الشيخ بمصر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي هذا اللقاء وافقت الحركة على خطة ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وعن ذلك قال ويتكوف "التقيت بحماس، وكان ذلك مفتاح الاتفاق، وشكّل نقطة التحوّل في اتفاق السلام (وقف إطلاق النار في غزة)".

وأضاف "وربما يصبح من الضروري أن نلتقي بهم مجددا. وسنتمكن من إثبات أن نزع السلاح هو الخيار الأمثل لتحقيق السلام على المدى البعيد".

ورغم استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بقطاع غزة، تحدث ويتكوف عن خطة إعمار غزة، وقال إنها ستصبح "مكانا رائعا".

وبعد أن ماطلت إسرائيل في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، أعلن ويتكوف، الأربعاء بدء تلك المرحلة التي تتضمن الانتقال إلى نزع السلاح، وتشكيل حكومة تكنوقراط، والشروع في إعادة الإعمار.