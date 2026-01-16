المكسيك تطلب توضيحا بشأن وفاة أحد مواطنيها لدى شرطة الهجرة الأميركية

طلبت السلطات المكسيكية من الولايات المتحدة -أمس الخميس- تقديم توضيحات بشأن ملابسات وفاة أحد مواطنيها في أثناء احتجازه لدى شرطة الهجرة في ولاية جورجيا جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية -في بيان- إن قنصليتها في أتلانتا طلبت "توضيح ملابسات الحادث" الذي وقع الأربعاء الماضي، وتعمل على المساعدة في التحقيق، في حين لم يصدر عن السلطات الأميركية أي تعليق بهذا الشأن.

وفي السابع من يناير/كانون الثاني الجاري، قُتلت الأميركية رينيه غود (37 عاما) بالرصاص في مينيابوليس في أثناء مشاركتها في احتجاج على إجراءات إدارة الهجرة في المدينة.

وأثارت الحادثة احتجاجات عارمة في هذه المدينة التابعة لولاية مينيسوتا، وتوترات مع سلطات إنفاذ القانون الفدرالية، ازدادت الأربعاء الماضي مع إصابة فنزويلي برصاص عناصر شرطة الهجرة.

إحصائية غير مسبوقة

وتشير أرقام رسمية إلى وفاة 4 أشخاص على الأقل لدى شرطة الهجرة منذ مطلع العام الحالي، و30 على الأقل عام 2025، وهو أعلى رقم منذ إنشاء جهاز إدارة الهجرة والجمارك عام 2004.

وأوقفت شرطة الهجرة الأميركية عددا كبيرا من المهاجرين، بتوجيه من إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تعهدت بترحيل "ملايين" المهاجرين الذين لا يحملون مستندات قانونية.

وأشارت بيانات رسمية أميركية إلى زيادة هائلة في الاعتقالات التي تستهدف المهاجرين غير النظاميين خلال الأشهر الماضية، في تطور يعكس ضغوطا متزايدة من كبار مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي لمضاعفة عمليات الترحيل.

ونشرت صحيفة واشنطن بوست أواخر الشهر الماضي هذه البيانات التي تظهر أن إدارة الهجرة والجمارك سجلت نحو 17 ألفا و500 حالة اعتقال في سبتمبر/أيلول الماضي وحده، في مؤشر واضح على تصعيد غير مسبوق لسياسات الهجرة في الولايات المتحدة.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" كشفت في يوليو/تموز الماضي عن أزمة حقوقية خطيرة داخل مراكز احتجاز المهاجرين بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية.

وأشارت المنظمة إلى أن آلاف المحتجزين هناك يعيشون أوضاعا مأساوية ويواجهون انتهاكات جسيمة لحقوقهم، وذلك في ظل غياب الرقابة والشفافية.