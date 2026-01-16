واشنطن: إرسال قوات أوروبية إلى غرينلاند لا يؤثر على موقف ترامب

قال البيت الأبيض، الخميس، إن الاجتماع بين مسؤولين أميركيين وممثلين من الدانمارك وغرينلاند كان مثمرا، ‍وحذر من أن إرسال قوات أوروبية إلى الجزيرة القطبية الشمالية التابعة للدانمارك لن ‍يؤثر على موقف الرئيس دونالد ترامب بشأن المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي "لا أعتقد أن نشر قوات في أوروبا يؤثر على عملية صنع القرار لدى الرئيس، كما أنّها لا تؤثر أبدا على هدفه المتمثل في ضم غرينلاند".

ويقول ترامب إن غرينلاند يجب أن تكون تابعة للولايات المتحدة ولم يستبعد ‌الاستيلاء عليها بالقوة.

في غضون ذلك، بدأت بعثة عسكرية أوروبية الوصول إلى جزيرة غرينلاند، وذلك بعد يوم من لقاء عقد في واشنطن بين مسؤولين أميركيين ودانماركيين وغرينلانديين، خلص إلى وجود "خلاف جوهري" بشأن الجزيرة الدانماركية ذات الحكم الذاتي التي يؤكد الرئيس ترامب عزمه السيطرة عليها.

وأعلنت فرنسا والسويد وألمانيا، الأربعاء، أنها ستنشر قوة عسكرية في غرينلاند للقيام بمهمة استطلاع تندرج -بحسب مصدر في وزارة الجيوش الفرنسية- في إطار مناورات "الصمود القطبي" التي تنظمها الدانمارك.

وقال وزير الخارجية الهولندي لوسائل إعلام محلية إن بلاده قد ترسل قوات إلى غرينلاند، مشيرا إلى أن قرارا بهذا الشأن سيُتخذ قبل نهاية الأسبوع، في حين أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك في وارسو أن بلاده لن ترسل جنودا إلى الجزيرة.

واعتبر رئيس الوزراء البولندي أن "هجوم دولة عضوة في الناتو على دولة أخرى في الحلف سيكون بمثابة نهاية العالم بصورته الحالية".