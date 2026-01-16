أعلن ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن عدد الأشخاص الذين انضموا إلى الجيش الروسي خلال العام الماضي تجاوز 454 ألف شخص في عموم البلاد. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم الجمعة، مع مسؤولين روس لبحث ملف الطائرات المسيّرة.

وقال مدفيديف، في مقطع فيديو نُشر عبر وكالات الأنباء الرسمية، إن 422 ألفا و704 أشخاص وقعوا عقودا رسمية مع القوات المسلحة الروسية، في حين انضم نحو 32 ألف شخص إلى القوات على أساس تطوعي.

وأضاف أن المهمة التي كَلف بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالتجنيد قد جرى تنفيذها بالكامل، حسب ما نقلته وكالة الأناضول ووسائل إعلام رسمية روسية.

وكان بوتين قد قال، خلال مؤتمره الصحفي السنوي في ديسمبر/كانون الأول، إن التجنيد في صفوف مشغلي الطائرات المسيرة كان قويا بشكل خاص خلال عام 2025.

ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022. وتطالب موسكو كييف بالتخلي عن مساعيها للانضمام إلى كيانات وتحالفات عسكرية غربية كشرط لإنهاء الحرب، وهو ما تعتبره أوكرانيا تدخلا في شؤونها.