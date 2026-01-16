مواجهات بين جيش تشاد و"حركة السلام" جنوبي البلاد

شهدت منطقة كوربول، بجنوب تشاد، مؤخرا مواجهات دامية بين الجيش التشادي ومقاتلي حركة "السلام وإعادة الإعمار والتنمية"، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل من الجانبين، وذلك عقب انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي منحتها نجامينا للمتمردين من أجل تسليم أسلحتهم.

وأعلنت القوات المسلحة التشادية في بيان صدر أمس الأول سقوط ثلاثة قتلى و10 جرحى في صفوفها. من جانبه، أكد الأمين العام للحركة المتمردة، لوك بيام بيبها، مقتل ثلاثة من عناصره وجرح اثنين آخرين، واصفا إياهم بأنهم "شهداء".

وكان الجيش التشادي قد وجه في 11 يناير/كانون الثاني إنذارا نهائيا إلى الحركة المتمردة، طالبها فيه بالاستسلام خلال 48 ساعة.

وتأسست حركة "السلام وإعادة الإعمار والتنمية" عام 2003 في جنوب البلاد، وتطالب بتغيير النظام السياسي الحاكم في تشاد عبر العمل المسلح.

وتشهد تشاد بشكل متكرر هجمات من جماعات متمردة، بعضها وصل إلى مشارف العاصمة نجامينا، مما يعكس هشاشة الوضع الأمني في البلاد واستمرار التحديات أمام السلطة المركزية في فرض سيطرتها على الأطراف.