مؤيدون لفلسطين ينفون تهمة اقتحام قاعدة جوية بريطانية

‍دفع ‍5 ناشطين مؤيدون للفلسطينيين ببراءتهم، اليوم الجمعة، من تهمة اقتحام قاعدة جوية عسكرية بريطانية وإلحاق الضرر بطائرتين احتجاجا على دعم بريطانيا لإسرائيل.

واتُّهم الخمسة باقتحام ‍قاعدة بريز نورتون -التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني- بوسط إنجلترا في يونيو/حزيران الماضي، ورشّ طلاء أحمر على طائرتين من طراز فوياجر تُستخدمان لإعادة التزود بالوقود والنقل.

وأعلنت حركة "فلسطين أكشن" (التحرك من أجل فلسطين) التي حظرتها الحكومة منذ ذلك الحين مسؤوليتها عن الواقعة.

ومَثَل كل من ليوي ‌تشياراميلو وجون سينك وإيمي حاردينر-جيبسون المعروفة أيضا باسم "أمو جيب" ودانيال جيرونيميدس-نوري ‌ومحمد عمر خالد أمام محكمة أولد بيلي ‌في لندن عبر "الفيديو" من السجن.

ودفع الخمسة ببراءتهم من تهمة الإضرار بالممتلكات ودخول مكان محظور بغرض الإضرار ‌بمصالح بريطانيا أو سلامتها.