قوات درع الوطن تدفع بتعزيزات جديدة إلى عدن لدعم الأمن

أعلنت قوات درع الوطن التابعة للحكومة وصول تعزيزات جديدة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في إطار تعزيز الأمن بالتزامن مع ترتيبات لعودة الحكومة المرتقب تشكليها بعد استقالة رئيس الوزراء سالم بن بريك وتكليف شائع الزنداني بتشكيل حكومة جديدة.

وبثت قوات درع الوطن -على حسابها بمنصة إكس- مشاهد لوصول وحدات عسكرية جديدة إلى عدن قالت إنها لتعزيز الحضور المؤسسي وتثبيت الأمن.

وأكدت أن ذلك يأتي ضمن التعزيزات المستمرة وخطط الانتشار المنظم دعما لجهود المجلس الرئاسي والحكومة في ترسيخ مؤسسات الدولة بما يضمن حماية المواطن وصون السلم المجتمعي.

والاثنين الماضي، وصل إلى عدن مستشار قائد القوات المشتركة اللواء فلاح الشهراني، وقالت حينها قوات درع الوطن إن وصوله يأتي ضمن ترتيبات أمنية وعسكرية للمرحلة المقبلة.

وعقد الشهراني اجتماعا الثلاثاء الماضي في عدن مع قادة عسكريين من مختلف المحافظات الجنوبية اليمنية لمناقشة الترتيبات الأمنية والعسكرية والرؤية المطروحة لإعادة ترتيب المشهدين الأمني والعسكري.

وتصاعدت الاجتماعات العسكرية لوزارة الدفاع والتحالف في عدن، مع إعلان رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي تشكيل اللجنة عسكرية عليا تحت قيادة قوات التحالف لتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، ودعمها للاستعداد للمرحلة القادمة في حال رفض ما وصفها بالمليشيات للحلول السلمية.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب سيطرة القوات الحكومية على عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية في تحول لافت، جاء بعد أن كانت جميعها تحت سيطرة المجلس الانتقالي المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شمالها، عقب بسط نفوذه مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي على محافظتي حضرموت والمهرة في هجوم ارتد بشكل معاكس.