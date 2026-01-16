غارات إسرائيلية بالمسيرات على مناطق بجنوب لبنان

أفاد مراسل الجزيرة باستهداف شاحنة صغيرة في بلدة المنصوري بقضاء صور في جنوب لبنان، استهدفتها مسيرة إسرائيلية بصاروخ أصابها بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل مواطن بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

ويضاف هذا الاستهداف إلى هجوم آخر وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية، حيث استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في محيط بلدة ميفدون بجنوب لبنان، أسفرت عن مقتل شخص كان داخل السيارة، كما أكد مراسل الجزيرة وقوع غارة إسرائيلية على محيط مدينة الهرمل شرقي لبنان.

وكذلك استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس منزلين في بلدتي سحمر ومشغرة في البقاع بـ4 غارات، وألحقت أضرارا جسيمة بالمباني والممتلكات المحيطة، ومن بينها مدرسة بحسب ما أكد مراسل الجزيرة.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في هذه المواقع، بالإضافة إلى "بنية تحتية إضافية استخدمت لشن هجمات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي" حسب البيان.

ونقل مراسل الجزيرة أن الأهالي في البلدتين يؤكدون أن ما تم استهدافه هو منشآت مدنية، كما أعلنت السلطات المحلية أن لا علاقة للأماكن المستهدفة بأي أعمال عسكرية.

يأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله الساري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أسفرت عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن مواصلة تل أبيب احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.