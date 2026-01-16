أخبار|اليمن

عقوبات أميركية على أشخاص وكيانات مرتبطة بالحوثيين

This photo released by the Houthi Media Center shows a Houthi forces helicopter approaching the cargo ship Galaxy Leader on Sunday, Nov. 19, 2023. Yemen's Houthis have seized the ship in the Red Sea off the coast of Yemen after threatening to seize all vessels owned by Israeli companies. (Houthi Media Center via AP)
منذ عام 2023 شن الحوثيون عددا من الهجمات على سفن في البحر الأحمر يَعُدونها مرتبطة بإسرائيل (أسوشيتد برس)
Published On 16/1/2026
آخر تحديث: 22:00 (توقيت مكة)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أشخاص وكيانات لدورهم في نقل منتجات النفط والأسلحة ودعم الحوثيين.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية في بيان إن الإجراء يستهدف 21 فردا وكيانا، إضافة إلى سفينة واحدة.

وأضافت الوزارة ​أن هذه الخطوة تأتي ‌استكمالا للإجراءات السابقة التي اتخذتها للضغط على الحوثيين بشأن "شبكاتهم الضخمة لتوليد الإيرادات والتهريب، التي تُمكّن ‌الجماعة من الحفاظ على قدرتها على تنفيذ أنشطة إقليمية مزعزعة للاستقرار"، ومنها الهجمات في ⁠البحر الأحمر.

وقال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت في البيان "يهدد الحوثيون الولايات المتحدة من خلال ارتكاب أعمال إرهابية ومهاجمة السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر".

ومنذ عام 2023، بدأ الحوثيون تنفيذ عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب "مرتبطة بإسرائيل"، ضمن "النصرة والإسناد" للشعب الفلسطيني في غزة، إلى جانب توجيههم صواريخ ومسيَّرات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: الجزيرة + رويترز

