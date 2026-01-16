عقوبات أميركية على أشخاص وكيانات مرتبطة بالحوثيين

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أشخاص وكيانات لدورهم في نقل منتجات النفط والأسلحة ودعم الحوثيين.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية في بيان إن الإجراء يستهدف 21 فردا وكيانا، إضافة إلى سفينة واحدة.

وأضافت الوزارة ​أن هذه الخطوة تأتي ‌استكمالا للإجراءات السابقة التي اتخذتها للضغط على الحوثيين بشأن "شبكاتهم الضخمة لتوليد الإيرادات والتهريب، التي تُمكّن ‌الجماعة من الحفاظ على قدرتها على تنفيذ أنشطة إقليمية مزعزعة للاستقرار"، ومنها الهجمات في ⁠البحر الأحمر.

وقال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت في البيان "يهدد الحوثيون الولايات المتحدة من خلال ارتكاب أعمال إرهابية ومهاجمة السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر".

ومنذ عام 2023، بدأ الحوثيون تنفيذ عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب "مرتبطة بإسرائيل"، ضمن "النصرة والإسناد" للشعب الفلسطيني في غزة، إلى جانب توجيههم صواريخ ومسيَّرات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.