إسرائيل تفتح ملاجئ عسقلان وسط مخاوف من توترات إقليمية

أعلنت بلدية عسقلان جنوبي إسرائيل، الخميس، فتح الملاجئ العامة بالمدينة، على خلفية توقعات بضربة أميركية محتملة على إيران، في خطوة مماثلة لإجراءات اتخذتها مدن إسرائيلية أخرى، من بينها ديمونة في النقب وبئر السبع وغان يافنيه.

وكتبت بلدية عسقلان، في بيان نشرته على حسابها بمنصة تليغرام، "بعد إعلان حالة التأهب القصوى في بلدية عسقلان مساء أمس إثر التطورات الأمنية، نود إعلامكم بأنه اعتبارا من مساء أمس، تم فتح الملاجئ العامة في عسقلان".

وقالت البلدية إنه "لا يوجد في الوقت الحالي أي تحذير ولا مؤشر ملموس على تهديد مباشر لمدينة عسقلان"، معتبرة أن فتح الملاجئ جاء "في إطار تعزيز شعور السكان بالأمان"، ومضيفة أنها "ستبقي على حالة التأهب القصوى واليقظة التامة، وهي مستعدة لأي سيناريو أو تغيير قد يطرأ".

ويأتي ذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء، تعزيز جاهزيته الدفاعية ومتابعة التطورات الإقليمية عن كثب، وهو ما دفع بلديات بئر السبع وغان يافنيه وديمونة، جنوبي ووسط إسرائيل، إلى إعلان فتح الملاجئ العامة في مدنها مساء اليوم نفسه.

وتصاعد ضغط الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ أن انطلقت احتجاجات شعبية في إيران يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وكشفت تصريحات مسؤولين أميركيين وإسرائيليين عن تطلع واشنطن وتل أبيب إلى سقوط النظام الحاكم في طهران منذ 1979، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الولايات المتحدة ستشن هجوما على إيران "خلال الأيام المقبلة"، مع توقعها تلقي تل أبيب إنذارا مسبقا قبل ساعات من التنفيذ.

ومنذ مدة تردد تل أبيب أن طهران تعيد بناء قدرتها الصاروخية الباليستية التي تضررت في الحرب الأخيرة، وقد سعت كذلك إلى الحصول على ضوء أخضر من الولايات المتحدة لمهاجمة إيران مجددا.

وكانت إسرائيل بدعم أميركي، قد شنت في يونيو/حزيران الماضي حربا على إيران استمرت 12 يوما، وردت عليها طهران بالصواريخ والمسيّرات، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.