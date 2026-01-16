استقالة سالم بن بريك وتكليف شائع الزنداني بتشكيل حكومة يمنية جديدة

نقلت وكالة الأنباء اليمنية في وقت متأخر من مساء الخميس استقالة رئيس الورزاء سالم بن بريك وتكليف شائع محسن الزنداني بتشكيل حكومة جديدة.

وقالت الوكالة إن رئيس الوزراء "يقدم استقالة حكومته إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي" رشاد العليمي.

وأضافت أنه تم "تعيين الدكتور شائع محسن الزنداني رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تعيين عضوين جديدين في المجلس بدلا من اثنين تم إسقاط عضويتهما.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، بأن العليمي، أصدر قرارا بتعيين الفريق الركن محمود أحمد سالم الصبيحي، والدكتور سالم أحمد سعيد الخنبشي، عضوين في مجلس القيادة الرئاسي، مع احتفاظ الأخير بمنصبه محافظا لحضرموت.

وفي وقت سابق الخميس، قرر رئيس مجلس القيادة الرئاسي ملء الشواغر في عضوية المجلس، وعودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، بعد إسقاط عضوية كل من عيدروس الزبيدي (رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي/ سابقا) ونائبه فرج البحسني.

تحولات سياسية وميدانية

يذكر أنه في مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تصاعدت مواجهات عسكرية بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من جهة والقوات الحكومية وتحالف دعم الشرعية من جهة أخرى، وسيطر الانتقالي مؤقتا على محافظتي حضرموت والمهرة على حدود السعودية.

ولاحقا، استعادت قوات درع الوطن المحافظتين، فيما أعلنت سلطات أبين وشبوة ولحج وسقطرى ترحيبها بالقوات الحكومية، التي تتسلم بقية المناطق في الضالع

وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، دعت السعودية جميع المكونات الجنوبية باليمن إلى المشاركة في مؤتمر تستضيفه المملكة، لوضع تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، بدعوى تهميش الحكومات المتعاقبة للمناطق الجنوبية، وهو ما تنفيه السلطات، وتتمسك بوحدة الأراضي اليمنية.

وبالإضافة إلى قضية الجنوب يتواصل صراع في اليمن بين الحكومة وجماعة الحوثي، التي تسيطر قواتها على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.