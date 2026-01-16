قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن حركة حماس ستتخلى عن سلاحها طائعة أو مكرهة، معلنا تشكيل مجلس غزة للسلام ومؤكدا دعمه لحكومة التكنوقراط.

جاء ذلك في منشور لترامب على منصته "تروث سوشيال" تناول فيه خطته في غزة والتي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتوصلت بموجبها حماس وإسرائيل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال الرئيس الأميركي إنه "بدعم من مصر وتركيا وقطر سنضمن اتفاقية شاملة لنزع سلاح حماس وتدمير الأنفاق"، وأضاف "كما قلت سابقا بإمكان حماس فعل ذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة".

وطالب ترامب حماس بالوفاء بالتزاماتها فورا بما في ذلك إعادة آخر جثمان إلى إسرائيل والمضي قدما نحو نزع السلاح، على حد قوله.

وقد أعلن الرئيس الأميركي تشكيل مجلس السلام في غزة وقال إن الإعلان عن أعضائه سيتم قريبا.

وأكد ترامب، في منشور على تروث سوشيال، أن هذا المجلس هو أعظم مجلس تم تشكيله على الإطلاق.

حكومة التكنوقراط

وأضاف ترامب أنه بصفته رئيس مجلس السلام، فإنه يدعم حكومة التكنوقراط الفلسطينية المعينة حديثا ولجنة إدارة غزة. وقال إن أعضاء هذه الحكومة قادة فلسطينيون ملتزمون التزاما راسخا بمستقبل سلمي.

ودخلت خطة السلام في غزة المدعومة من الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتنص الخطة كذلك على نشر قوة استقرار دولية في القطاع وتدريب وحدات الشرطة الفلسطينية.

وبحسب المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، تنص المرحلة الثانية من الخطة -التي دخلت حيز التنفيذ الأربعاء- على "إعادة إعمار" قطاع غزة.