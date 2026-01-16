أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، مرسوما خاصا يضمن حقوق الأكراد في سوريا وخصوصياتهم، ودعاهم إلى تجاهل "روايات الفتنة".

وقال الشرع، في خطاب متلفز، إن المرسوم الخاص يضمن حقوق "أهلنا الكرد" وخصوصياتهم لتكون مصانة بنص القانون.

كما فتح الرئيس السوري باب العودة الآمنة والمشاركة الكاملة في "بناء وطن واحد يتسع لجميع أبنائه".

ودعا الأكراد إلى عدم تصديق "روايات الفتنة"، مخاطبا إياهم بالقول "ومن يمسكم بسوء فهو خصيمنا".

وتنص المادة الأولى من المرسوم الجديد، وفق الرئاسة السورية، على أن "المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب".

كما يشير المرسوم إلى الهوية الثقافية واللغوية للأكرد باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية، وإلى ضمان حق الأكراد في إحياء تراثهم وتطوير لغتهم في إطار السيادة الوطنية.

عيد النوروز

وذكرت الرئاسة أن المرسوم يلغي القوانين والتدابير الاستثنائية التي ترتبت على إحصاء 1962 بمحافظة الحسكة، ويمنح الجنسية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم.

وأضافت أن المرسوم يقر عيد النوروز عطلة رسمية مدفوعة الأجر في كل أنحاء البلاد بصفته عيدا وطنيا، كما يحظر أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي ويعاقب من يحرض على الفتنة القومية.

ويؤكد المرسوم الجديد التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، بحسب ما نقلت الرئاسة السورية.

وأبرمت الحكومة السورية مع قوات قسد في 10 مارس/آذار 2025 اتفاقا على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية بمناطق شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة.

كما ينص الاتفاق على إعادة فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز في هذه المناطق، ويشدد على وحدة أراضي البلاد، وانسحاب قوات التنظيم من حلب إلى شرق الفرات.

وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 سنة في الحكم.

وقدّمت الولايات المتحدة دعما كبيرا للمقاتلين الأكراد خلال السنوات الماضية، وتعدّ من أبرز داعمي السلطة الجديدة في دمشق.