أخبار|إيران

عاجل | التلفزيون الإيراني عن مصدر أمني: اعتقال 3 آلاف شخص ينتمون لمجموعات إرهابية أو ساهموا بالشغب خلال الاحتجاجات

Published On 16/1/2026
آخر تحديث: 11:23 (توقيت مكة)

المصدر: الجزيرة

