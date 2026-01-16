سقوط مروحية عسكرية للاحتلال قرب بيت لحم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بسقوط مروحية عسكرية قرب منطقة كيسان شرق مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المروحية انفصلت وتحطمت أثناء محاولة سحبها بعد تعطلها خلال الأسبوع في لواء عتصيون.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قائد سلاح الجو أصدر تعليمات بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة تحطم المروحية.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، شمل اقتحامات واعتقالات وتدمير ممتلكات، إلى جانب توسع في المشاريع الاستيطانية، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية عن استشهاد ما لا يقل عن 1106 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا، واعتقال أكثر من 21 ألف شخص منذ بدء التصعيد.