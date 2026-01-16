أخبار|إسبانيا

طائرة تابعة للخطوط التركية تهبط اضطراريا في برشلونة بعد تهديد كاذب

epa01827737 A undated handout image provided by Airbus, shows a Turkish Airlines Airbus A330 in flight. Airbus reported 18 August 2009 that Turkish Airlines has signed a contract for the purchase of seven Airbus A330-300 aircraft, firming up a Memorandum of Understanding signed during Le Bourget Airshow in June 2009. The aircraft, due for delivery from September 2010, will be powered by Rolls Royce engines. Carrying 289 passengers in a two-class configuration, the A330s will be operated on high capacity medium haul routes. Turkish Airlines has operated Airbus aircraft since 1985, and currently has a fleet of 67 Airbus aircraft, including five A310s, 46 A320 family aircraft, seven A330s and nine A340s. This is the first time the airline has ordered the A330-300. EPA/AIRBUS/HO EDITORIAL USE ONLY
أحد الركاب أنشأ نقطة اتصال بالإنترنت على متن الطائرة التركية وسماها بطريقة تتضمن تهديدا بوجود قنبلة (الأوروبية)
Published On 16/1/2026
|
آخر تحديث: 03:48 (توقيت مكة)

حفظ

قالت الشرطة الإسبانية والخطوط الجوية التركية إن تهديدا كاذبا بوجود قنبلة أُرسل عبر شبكة إنترنت على متن طائرة تابعة للخطوط التركية قادمة من إسطنبول تسبب في هبوطها اضطراريا في مطار إل برات في برشلونة يوم الخميس.

وذكر متحدث باسم الخطوط الجوية التركية ‍في وقت سابق أن الطائرة هبطت بعد أن اكتشف الطاقم أن أحد الركاب أنشأ نقطة اتصال بالإنترنت على متن الطائرة وسماها بطريقة تتضمن تهديدا بوجود قنبلة عند اقتراب الطائرة من برشلونة.

وقال الحرس المدني ‌الإسباني، في بيان، إن التحذير ألغي بعد إجراء تفتيش شامل للطائرة بعد نزول ركابها، ولم يعثر ‌على أي متفجرات، وأضاف البيان أن الشرطة بدأت تحقيقا لتحديد مصدر المعلومة الكاذبة.

وقالت شركة آينا الإسبانية لتشغيل ‌المطارات إن مطار إل برات يعمل بشكل طبيعي.

وحسب وكالة رويترز، فقد واجهت شركة الطيران التركية ‌حوادث سابقة بتهديدات كاذبة أدت إلى عمليات هبوط اضطراري على مر السنين، وعادة ‍ما تكون التهديدات عبر رسائل مكتوبة.

المصدر: رويترز

إعلان