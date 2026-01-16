طائرة تابعة للخطوط التركية تهبط اضطراريا في برشلونة بعد تهديد كاذب

قالت الشرطة الإسبانية والخطوط الجوية التركية إن تهديدا كاذبا بوجود قنبلة أُرسل عبر شبكة إنترنت على متن طائرة تابعة للخطوط التركية قادمة من إسطنبول تسبب في هبوطها اضطراريا في مطار إل برات في برشلونة يوم الخميس.

وذكر متحدث باسم الخطوط الجوية التركية ‍في وقت سابق أن الطائرة هبطت بعد أن اكتشف الطاقم أن أحد الركاب أنشأ نقطة اتصال بالإنترنت على متن الطائرة وسماها بطريقة تتضمن تهديدا بوجود قنبلة عند اقتراب الطائرة من برشلونة.

وقال الحرس المدني ‌الإسباني، في بيان، إن التحذير ألغي بعد إجراء تفتيش شامل للطائرة بعد نزول ركابها، ولم يعثر ‌على أي متفجرات، وأضاف البيان أن الشرطة بدأت تحقيقا لتحديد مصدر المعلومة الكاذبة.

وقالت شركة آينا الإسبانية لتشغيل ‌المطارات إن مطار إل برات يعمل بشكل طبيعي.

وحسب وكالة رويترز، فقد واجهت شركة الطيران التركية ‌حوادث سابقة بتهديدات كاذبة أدت إلى عمليات هبوط اضطراري على مر السنين، وعادة ‍ما تكون التهديدات عبر رسائل مكتوبة.