شيخ الأزهر: الأقصى ركن من هوية المسلمين ومحاولات طمسه مرفوضة

قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، اليوم الجمعة، إن المسجد الأقصى يمثل "ركنا من أركان هوية المسلمين"، محذرا من محاولات طمس هويته وتزييف معالمه.

وجاءت تصريحات الطيب في تدوينة عبر حسابيه على منصتي فيسبوك وإكس بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، التي يحيي فيها المسلمون حادثة إسراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، ثم معراجه إلى السماء.

وأكد شيخ الأزهر أن ذكرى الإسراء والمعراج تُبرز عِظم مكانة المسجد الأقصى، مشددا على أنه "ليس رمزا لتاريخ المسلمين فحسب، بل ركن من أركان هويتهم".

كما حذر من "مخططات التقسيم" و"مساعي طمس الهوية وتزييف المعالم"، مؤكدا أن المسجد الأقصى "أمانة في أعناق المسلمين لا تتقادم ولا تسقط ولا تُمحى".

وختم الطيب تدوينته بالقول: "كل عام والمسجد الأقصى ثابت راسخ، قوي شامخ، كل عام والأمة في اتحادٍ وأُخوَّةٍ ووعي يقظ وقوة واعدة، كل عام وأنتم بخير".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثفت إسرائيل سياساتها الهادفة إلى تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.