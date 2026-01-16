شهيدة وتوغل إسرائيلي بغزة رغم إعلان بدء "المرحلة الثانية"

استشهدت فلسطينية فجر اليوم الجمعة برصاص الاحتلال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط توغل آليات الاحتلال بدير البلح وسط القطاع، بخرق جديد لاتفاق وقف إطلاق نار بعد الإعلان عن بدء المرحلة الثانية منه.

وأكد مجمع ناصر الطبي استشهاد مسنة (62 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي، وإصابة آخرين بنيران الاحتلال خارج مناطق انتشاره غربي مدينة خان يونس.

كما أفاد مراسل الجزيرة بتوغل عدد من آليات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط إطلاق نار مكثف بالقرب من السياج الفاصل بين مناطق انتشاره.

بدورها، نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن الجيش الإسرائيلي أطلق نيرانه بكثافة من مسيراته وآلياته المتمركزة في مناطق سيطرته شرقي مدينة خان يونس، صوب خيام النازحين وسط المدينة وغربها.

وأشار الشهود إلى أن المناطق المستهدفة بالرصاص هي أماكن مكتظة بخيام النازحين، حيث سبق وانسحب الجيش من وسط المدينة وفق اتفاق وقف النار.

وفي حدث آخر، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية كما نفذ عمليات نسف داخل المناطق التي تخضع لسيطرته شرقي مدينة غزة، وفق اتفاق وقف النار.

وأتى ذلك بعد يوم دام بغزة أمس الخميس، إذ استشهد 11 فلسطينيا بينهم طفلة ورجل وزوجته، وأصيب آخرون في غارات وإطلاق نار استهدفت مناطق متفرقة بالقطاع.

وضمن خروقاته للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي نحو 451 فلسطينيا وأصاب 1251 آخرين، وفق أحدث إحصائيات وزارة الصحة بغزة.

وأول أمس الأربعاء، أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بدء المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة، والتي تنتقل من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح وتشكيل إدارة تكنوقراطية وإعادة الإعمار.

إعلان

كما أعلن الرئيس الأميركي أمس الخميس تشكيل "مجلس السلام" الخاص بغزة المعلن عنه في الخطة الأميركية لإنهاء الحرب.

يأتي ذلك وسط أوضاع إنسانية مأساوية يعيشها نحو 2.4 مليون فلسطيني في القطاع، جراء تنصل إسرائيل من التزاماتها التي نص عليها الاتفاق، بما فيها فتح معبر رفح وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء.