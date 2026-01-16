زلزالان يضربان ولايتي أوريغون الأميركية وغيريرو المكسيكية

وقع زلزالان في كل من الولايات المتحدة والمكسيك، بلغت قوتهما على التوالي 6 و 4.9 درجات على مقياس ريختر، وفق ما أعلنته سلطات البلدين.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية -في بيان صباح اليوم الجمعة (مساء الخميس بالتوقيت المحلي)- بأن الزلزال وقع قبالة سواحل ولاية أوريغون على بعد 295 كيلومترا غرب مدينة باندون بالولاية.

وأوضحت الهيئة أن قوة الزلزال بلغت 6 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 10 كيلومترات.

في غضون ذلك، قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية غيريرو بالمكسيك.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات (6.21 أميال).

وقالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم -في منشور عبر منصة إكس– إنّه لم تُسجَّل حتى الآن أي أضرار ناجمة عن الزلزال الذي كان مركزه في سان ماركوس، بولاية غيريرو، مشيرةً إلى أن تقديرها لقوته يبلغ 5.2 درجات.

كما نقلت وكالة رويترز عن شهود قولهم إن الهزة الأرضية شعر بها سكان العاصمة مكسيكو سيتي بشكل طفيف، لكنها لم تكن قوية.

ولم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزالين، كما لم تنشر السلطات حتى الآن تحذيرا بشأن خطر حدوث تسونامي.