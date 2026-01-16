راكب طائرة يستنفر مقاتلات حربية بمزحة "واي فاي".. ما القصة؟

تحولت مزحة "واي فاي" على متن طائرة تركية متجهة لبرشلونة إلى حالة طوارئ أمنية استنفرت مقاتلات حربية إسبانية وفرنسية، بعدما أطلق راكب شبكة لاسلكية بتسمية تشير إلى وجود قنبلة، في حادثة أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وغادرت طائرة الخطوط الجوية التركية مطار إسطنبول باتجاه برشلونة وعلى متنها 150 راكبا، لكنّ الرحلة تحولت إلى حالة طوارئ قصوى عندما أرسل الطاقم رمزا تحذيريا لمراقبي الحركة الجوية بحدوث طارئ أمني خطير.

وجاء التحذير بعد أن أبلغ الركاب الطاقم بظهور إشعار على هواتفهم عن وجود قنبلة ستنفجر في وقت محدد، في موقف مرعب دفع طاقم الطائرة للإبلاغ الفوري عن التهديد لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لبروتوكولات السلامة الجوية.

وأعلنت شركة إدارة المطارات الإسبانية تفعيل البروتوكولات الأمنية الكاملة بسبب التهديد بإمكانية وجود قنبلة على متن الطائرة، فيما بدأت السلطات بتطبيق إجراءات الطوارئ القصوى للتعامل مع الموقف الخطير.

وفي غضون وقت قصير، رافقت مقاتلات إسبانية وفرنسية الطائرة لتأمينها حتى هبوطها في مطار "برشلونة-إل برات" قرابة الساعة الحادية عشرة صباحا، في مشهد يعكس مدى جدية التعامل الأمني مع أي تهديد محتمل لسلامة الركاب.

تفتيش وفحص دقيق

وعقب هبوط الطائرة، بدأت فرق متخصصة عمليات تفتيش شاملة مستعينة بالكلاب المدربة على كشف المتفجرات، إلى جانب فحص دقيق لحقائب جميع المسافرين باستخدام مختلف التقنيات الأمنية المتطورة لضمان عدم وجود أي خطر حقيقي.

وبعد ساعات من التفتيش المكثف، أعلن الحرس المدني الإسباني انتهاء عمليات التفتيش وألغى التحذير الأمني، مؤكدا عدم وجود أي متفجرات على متن الطائرة، في تطور كشف حقيقة ما جرى ووضع حدا لحالة الذعر التي سادت المطار.

وتبين أن كل ما في الأمر كان مجرد مزحة من أحد الركاب يبدو أنه كان يشعر بالملل، فقرر إطلاق شبكة "واي فاي" أسماها "بومب أت ناين ثيرتين" (أي قنبلة عند الساعة التاسعة والنصف)، دون إدراك لعواقب هذا التصرف الخطير.

إعلان

ورصد برنامج شبكات (2025/1/16) جانبا من تعليقات النشطاء على هذه الحادثة غير المسبوقة، حيث علق فارس بسخرية ممزوجة بالاستنكار:

يا جماعة يبدو أنه لدينا جيل جديد سنسميه إرهابيو الواي فاي.. يعني طيار يهبط اضطراريا وكل هالاستنفار وطائرات عسكرية.. شو هالمخ الإجرامي وبالآخر طلع كذاب

بدورها، أشادت رهف بجدية التعامل الأمني مع الموقف رغم أنه تبين لاحقا أنه مزحة، فغردت:

تعجبني جدية السلطات الإسبانية في التعامل مع الأمر، وحتى طاقم الطائرة أدار الأزمة بذكاء، فلو كان الأمر حقيقة وتم كشفه كانت تكون كارثة

أما وليد فأشار إلى أن حوادث الهبوط الاضطراري للطائرات ليست جديدة، لكنه طالب بقوانين أكثر صرامة، فكتب:

حادثة ليست جديدة.. كل فترة وفترة هناك هبوط اضطراري للطائرات، ولكنْ هذه المرة على الأقل لا وجود لخسائر اقتصادية أو توقف للرحلات.. لا بد من قوانين صارمة تنظم الإجراء أكثر موش كل مرة يتخذ

في المقابل، طالبت أحلام بمعاقبة المسؤول بشدة لردع الآخرين عن تكرار مثل هذه التصرفات الخطيرة، فغردت:

لا بد أن يحاسب هذا الشاب. أثار الرعب على الطائرة. ما ذنب المسافرين والطاقم والأمن. أنا مع عقوبة سجنية صارمة ضده كي لا تعاد

وفتحت السلطات الإسبانية تحقيقا موسعا لمعرفة الراكب المسؤول عن هذا التهديد الوهمي ومقاضاته بتهمة الإخلال بالنظام العام، في خطوة تهدف إلى ردع أي محاولات مماثلة قد تعرض سلامة الركاب والأمن العام للخطر.