ترامب: لم يقنعني أحد بشأن إيران وأنا من أقنعت نفسي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن قراره عدم توجيه ضربة إلى إيران جاء بناء على اقتناع شخصي، مؤكدا أنه لم يتعرض لأي ضغوط أو إقناع من قادة آخرين، بل اتخذ موقفه بعد تطورات وصفها بأنها مهمة داخل إيران.

وأضاف "لم يقنعني أحد، أنا أقنعت نفسي. البارحة كان هناك أكثر من 800 عملية إعدام مقررة، ولكنهم لم يعدموا هؤلاء الأشخاص، ألغوا عمليات الإعدام".

وأعرب ترامب، في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض، عن احترامه ما وصفه بقرار السلطات الإيرانية إلغاء عمليات الإعدام، مشيرا إلى أن هذا التطور جاء في وقت حساس. وعند سؤاله عما إذا كان يحث المتظاهرين في إيران على الاستمرار، قال "سنرى سنرى"، مضيفا أن إلغاء أكثر من 800 حكم إعدام خطوة تستحق التقدير.

وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى أن بلاده نفذت في السابق عمليات استهدفت قدرات إيران النووية، وذلك خلال حديثه عن الاستثمارات الأميركية في مجال الأمن والدفاع، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك أقوى جيش في العالم، وأنه أصبح أقوى مما كان عليه.

وفي الشأن الدولي، تطرَّق ترامب إلى ملف غرينلاند، مؤكدا أن الولايات المتحدة تناقش هذا الملف مع حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقال إن بلاده بحاجة إلى غرينلاند من أجل الأمن القومي، محذرا من أن عدم الحصول عليها سيخلق ثغرة كبيرة في الأمن، ولا سيما مع ما وصفها بالمشروعات الدفاعية الكبرى، ومنها القبة الذهبية. وأضاف "نحن نتحدث مع الناتو، نعم".

كما تطرَّق الرئيس الأميركي إلى لقائه شخصية معارضة فنزويلية بارزة، محذرا من تكرار ما وصفها بأخطاء سابقة حدثت في العراق، عندما جرى إقصاء جميع القيادات الأمنية والإدارية، مما أدى لاحقا إلى ظهور "تنظيم الدولة". وقال إنه عقد اجتماعا وصفه بأنه "رائع" مع شخصية يحترمها كثيرا، مؤكدا أنها تحترم الولايات المتحدة.

وفي سياق آخر، تحدث ترامب عن لقائه مارينا ماتشادو، حائزة جائزة نوبل، مشيرا إلى أنها عرضت عليه الجائزة التي حصلت عليها سابقا. وقال "قالت لي إنني أنهيت ثماني حروب، ولا أحد يستحق هذه الجائزة أكثر مني"، معتبرا ذلك "لفتة لطيفة"، ومضيفا أنه يعتزم التحدث معها مجددا.

وعلى الصعيد الداخلي، علَّق ترامب على إمكانية استخدام "قانون التمرد" في ولاية مينيسوتا، موضحا أن عددا كبيرا من الرؤساء السابقين استخدموا هذا القانون، مشيرا إلى أن الرئيس الأسبق جورج بوش الأب لجأ إليه مرات عدة. وأكد أنه لا يرى حاليا سببا لاستخدامه، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه سيستخدمه إذا دعت الحاجة إليه، واصفا إياه بأنه قانون قوي جدا.