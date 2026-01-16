تراجع الاحتجاجات في إيران واعتقال آلاف الأشخاص بتهم الإرهاب

أفاد مراسل الجزيرة بتراجع حدة الاحتجاجات في إيران بعد أكثر من أسبوعين من الاضطرابات، مؤكدا أنه خلال الأيام الماضية لم تشهد العاصمة طهران وسائر المحافظات الإيرانية أي تجمع احتجاجي.

وأضاف المراسل أنه يبدو أن إيران قد طوت صفحة الاحتجاجات وفتحت صفحة الاعتقالات والمحاكمات ومواجهة التهديدات الأميركية والإسرائيلية.

وبيّن أن عوامل عدة ساهمت في انحسار الاحتجاجات، أولها القبضة الأمنية مع استمرار انتشار قوات الأمن والشرطة في المعابر والطرق الرئيسية. كما أن مشاهد أعمال الشغب، وعمليات إحراق المنشآت والمحلات والمساجد جعلت الكثير من الإيرانيين يتراجعون عن المشاركة في الاحتجاجات.

هدوء وسط انتشار أمني

وفي ذات السياق، نقلت وكالة رويترز عن عدد من سكان طهران أن الهدوء يسود العاصمة منذ يوم الأحد، وقالوا إن طائرات مسيرة تحلق فوق المدينة، حيث لم يروا أي علامة على وجود احتجاجات أمس الخميس أو اليوم الجمعة.

كما قالت منظمة "هنجاو" الحقوقية إنه لم تحدث أي تجمعات احتجاجية منذ يوم الأحد، مضيفة أن "الظروف الأمنية لا تزال مشددة للغاية".

وقالت المنظمة لرويترز "تؤكد مصادرنا المستقلة انتشارا عسكريا وأمنيا كثيفا في المدن والبلدات التي شهدت احتجاجات سابقة، وكذلك في عدة مواقع لم تشهد مظاهرات ​كبيرة".

وعلى صعيد آخر، قالت وكالة تسنيم للأنباء إن من وصفتهم بمثيري الشغب أضرموا النار في مكتب تعليمي محلي في منطقة فلاورجان في إقليم أصفهان بوسط البلاد أمس الخميس.

وقد شهد عدد من المدن الإيرانية تشييع قتلى قوات الأمن والشرطة الذين سقطوا في الاحتجاجات الأخيرة في البلاد. وأطلق المشيعون شعارات نددت بما وصفوه بأنه أعمال عنف وتخريب.

كما دانوا التدخل الأميركي والإسرائيلي في الشأن الإيراني، وفي محاكمة المتورطين في أعمال الشغب، حسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

اعتقالات

أفاد التلفزيون الإيراني باعتقال آلاف ممن وصفهم بأنهم "إرهابيون" أو شاركوا في أعمال شغب خلال الاحتجاجات المتواصلة منذ 3 أسابيع، في حين أكد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف تواصل الإدارة الأميركية مع طهران لوقف "عمليات إعدام" مزعومة.

وأكد التلفزيون الإيراني -نقلا عن مصدر أمني- اعتقال 3 آلاف شخص "ينتمون لمجموعات إرهابية أو ساهموا في الشغب خلال الاحتجاجات"، وفق تعبيره، إذ تقول طهران إن "مجموعات إرهابية" حوّلت الاحتجاجات إلى أعمال عنف وأدت إلى سقوط قتلى بصفوف الشرطة وقوى الأمن.

وحسب أحدث الأرقام الصادرة عن منظمة "حقوق الإنسان في إيران" التي تتّخذ من النرويج مقرا لها، قُتل ما لا يقل عن 3428 متظاهرا في الاحتجاجات، مشيرة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أكبر من ذلك بكثير، دون تأكيد الرقم من مصادر أخرى.