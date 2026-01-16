بوتين يجري اتصالات مع نتنياهو وبزشكيان ويعرض الوساطة

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا اليوم الجمعة الوضع في الشرق الأوسط وإيران خلال اتصال هاتفي.

وأضاف الكرملين أن بوتين عرض على ‌نتنياهو مساعدة روسيا في الوساطة بشأن إيران، والعمل من أجل تطوير حوار بنّاء بمشاركة الدول المعنية، وأكد ‌لنتنياهو تأييده "لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لضمان الاستقرار والأمن ‌في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن بوتين ونتنياهو اتفقا على مواصلة الاتصالات بين روسيا وإسرائيل على مختلف المستويات.

كما أجرى بوتين اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد ⁠المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن بوتين سيواصل جهوده لتهدئة ​الوضع ‌في المنطقة.

وكان الرئيس الروسي قال أمس الخميس إن "الوضع الدولي تدهور وإن العالم يزداد خطورة"، لكنه لم يعلق على أبرز القضايا بشكل مباشر، سواء ⁠الوضع في فنزويلا، أو العلاقة مع إيران، أو تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ‍بشأن ⁠غرينلاند.

وأضاف مبتسما أن "الوضع على الساحة الدولية يتدهور على نحو متزايد، لا أرى أن أحدا سيختلف مع هذا، فالصراعات الطويلة الأمد تزداد حدة وتظهر نقاط اشتعال خطيرة ​جديدة".

وفي كلمة ألقاها ‌أمام سفراء جدد قدموا أوراق اعتمادهم في الكرملين، قال بوتين "⁠نستمع إلى حديث منفرد ممن يرون أن من حقهم فرض إرادتهم بالقوة وتوجيه الآخرين وإصدار ‌الأوامر"، مضيفا أن "روسيا ملتزمة بجدية بمُثُل عالم متعدد الأقطاب".