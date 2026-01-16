الهند تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل ولوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها

دعت سفارة الهند في إسرائيل مواطنيها لتجنب جميع الرحلات غير الضرورية إلى إسرائيل بسبب الأخطار الأمنية في المنطقة، وذلك في وقت مددت فيه مجموعة لوفتهانزا تعليق رحلاتها الليلية من تل أبيب وإليها.

وطالبت السفارة الهندية في بيان، اليوم الجمعة، الهنود الموجودين حاليا في إسرائيل بتوخي الحيطة والحذر، والالتزام التام بالتعليمات والبروتوكولات الأمنية التي تصدرها السلطات الإسرائيلية.

وحثت السفارة المواطنين الهنود على عدم السفر غير الضروري إلى إسرائيل، داعية من يواجه أي حالة طارئة إلى التواصل معها فورا.

وقالت صحيفة "ذا هندو" الهندية إن سفارات الهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة أصدرت إرشادات لمواطنيها، تحثهم على توخي الحيطة والحذر وتجنب السفر غير الضروري إلى إسرائيل، بسبب الوضع الأمني غير المستقر في المنطقة.

وكانت السفارة الأميركية في القدس قد أصدرت تنبيها أمنيا، يوم الأربعاء، نصحت فيه المواطنين الأميركيين بأنه "نظرا للتوترات الإقليمية المستمرة"، ينبغي لهم "مراجعة أي خطط سفر تحسبا لحدوث اضطرابات". كما أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تحذيرا جديدا من السفر إلى إسرائيل، دعت فيه المواطنين البريطانيين إلى تجنب زيارة البلاد "إلا للضرورة القصوى".

ورفع الجيش الإسرائيلي مستوى الجاهزية في جميع الجبهات، بعد تهديدات واشنطن بمهاجمة إيران. كما أعلنت بلدات إسرائيلية عدة، منها عسقلان وديمونة وبئر السبع وغان يافنيه، فتح الملاجئ العامة، بسبب توقعات بضربة أميركية محتملة لإيران.

تعليق مستمر

وفي هذا السياق، مددت مجموعة لوفتهانزا الألمانية تعليق رحلاتها الجوية الليلية من تل أبيب وإليها، مع الاكتفاء بتشغيل الرحلات النهارية حتى 31 يناير/كانون الثاني الجاري، بسبب الحديث عن ضربة أميركية محتملة لإيران، وفق إعلام إسرائيلي.

وتضم مجموعة لوفتهانزا شركات طيران أوروبية عديدة، وقد أعلنت في بيان يوم الجمعة أن أغلبية الرحلات الليلية جرى تحويلها إلى ساعات النهار، كما ألغت عددا منها بهدف تمكين طواقم الطيران من العودة إلى قواعدهم دون المبيت داخل إسرائيل.

إعلان

وشددت لوفتهانزا -حسب القناة 12 الإسرائيلية- على أن سلامة الركاب وطواقمها تأتي على رأس أولوياتها، وأوضحت أنها تتابع التطورات وستواصل تقييم الوضع خلال الأيام المقبلة.

وأشارت المجموعة الألمانية إلى أن المسافرين المتأثرين بهذه التغييرات سيُنقلون تلقائيا إلى رحلات بديلة أو يمكنهم تغيير مواعيد سفرهم. كما قالت إنها أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات، بسبب حديث متصاعد عن ضربة أميركية محتملة لإيران.