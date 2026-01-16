المرة الأولى منذ سقوط الأسد.. ما دلالة التدخل الأميركي في دير حافر؟

تشي تطورات دير حافر شرق حلب شمالي سوريا بأن المنطقة أصبحت نقطة ارتكاز حساسة في ميزان الصراع بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

ووفق الخبير العسكري العميد إلياس حنا، فإن إرسال رتل عسكري أميركي إلى محيط دير حافر ليس خطوة معزولة وإنما إشارة سياسية عسكرية تحمل دلالات تتجاوز حدود المنطقة، وتلامس مسار المرحلة المقبلة في سوريا.

وفي هذا الإطار، رأى حنا -خلال تحليله المشهد العسكري في سوريا- أن دخول القوات الأميركية على خط دير حافر يعكس قراءة واشنطن للصورة الجيوسياسية الأوسع بعد إعلان الحكومة السورية الانضمام إلى محاربة الإرهاب.

وبناء على ذلك، تتجه الولايات المتحدة نحو خفض التصعيد وتقريب وجهات النظر بين الأطراف -حسب الخبير العسكري- ومنع الوصول إلى معركة فاصلة قد ترفع الكلفة العسكرية على الجميع.

وفي هذا السياق، أفاد مصدر عسكري في "قسد" للجزيرة بأن قافلة عسكرية تابعة للقوات الخاصة الأميركية والتحالف الدولي في سوريا توجهت إلى بلدتي دير حافر ومسكنة بريف حلب الشرقي بهدف خفض التصعيد والاطلاع على الأوضاع الميدانية.

وأظهرت صور خاصة، حصلت عليها الجزيرة، حركة سيارات عسكرية أميركية وآليات عسكرية لـ"قسد" في الطريق الرئيسي "إم 15" الذي أعلنته هيئة العمليات العسكرية للجيش السوري ممرا انسانيا لخروج المدنيين الراغبين نحو مدينة حلب.

وعن ميزان القوة، أوضح حنا أن "قسد" معزولة عسكريا غرب الفرات ولا تملك خطوط إمداد لوجستية، في حين يمتلك الجيش السوري -إذا قرر التصعيد- محاور ضغط من حلب والباب ومنبج، تتيح تطويق المنطقة، لكنه أكد أن التدخل الأميركي جاء لتفادي هذا السيناريو.

وأعرب عن اقتناعه بأن "أي تطويق عسكري قد يجبر قسد على الانتقال إلى شرق الفرات"، تمهيدا للمرحلة السياسية القادمة.

أهمية دير حافر

وبشأن دير حافر، قال الخبير العسكري إنها تُعَد "دفاعا متقدما لقسد" انتقلت إليه بعد ما جرى في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، وتكمن خصوصيتها في وقوعها غرب نهر الفرات -على خلاف مناطق السيطرة الأساسية لـ"قسد" شرق النهر- مما يجعلها منطقة متقدمة محمية بحاجز طبيعي، وتشكل نقطة فصل بين دير حافر ومسكنة.

إعلان

أما ميدانيا، فيقول الخبير العسكري إن ما يجري حتى الآن هو حشد وضغط متبادل من دون الانزلاق إلى معركة واسعة، لافتا إلى أن الجيش السوري يتعمد استخدام مستوى محدود من القوة العسكرية حتى لا ينعكس ذلك سلبا على مسار اندماج شرق الفرات مع الدولة السورية.

كما يهدف إعلان دير حافر منطقة عسكرية إلى إخراج المدنيين بما يتيح للجيش السوري تنفيذ عملياته، إلا أن "قسد" منعت خروجهم، وهو ما يمنحها أفضلية ميدانية عبر تقييد استخدام السلاح الثقيل والمدفعية، وفق الخبير العسكري.

وكذلك، يندرج تدمير "قسد" جسورا على قنوات المياه التي تغذي حلب من الفرات في سياق تعقيد المشهد الميداني.

يُذكر أنها المرة الأولى التي تصل فيها قوات خاصة أميركية برا إلى منطقة غرب الفرات بريف حلب الشرقي منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.

والاثنين الماضي، أرسل الجيش السوري قوات إلى شرقي محافظة حلب عقب رصده وصول مزيد من المجموعات المسلحة لـ"قسد" وفلول النظام المخلوع إلى مناطق قرب بلدتي مسكنة ودير حافر.