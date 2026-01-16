القوات الروسية تسيطر على قريتين شرقي أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الجمعة إن ‍القوات الروسية سيطرت على ‍قرية زاكيتني في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا إضافة إلى قرية أولينوكوستيانتينيفكا في ‌منطقة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الأوكراني عن هجمات روسية عنيفة على خط الجبهة في شرق البلاد.

وذكرت هيئة الأركان العامة في كييف في تقريرها الصباحي عن الوضع أن هناك 180 هجوما روسيا فرديا منذ صباح أمس الخميس.

وأضاف التقرير أن 1370 جنديا روسيا قتلوا أو أصيبوا، وهو عدد لا يمكن التحقق منه، لكنه أعلى من العدد اليومي المعتاد، مما يشير إلى قتال عنيف.

ولا يزال قطاع بوكروفسك من الجبهة، الذي استولت عليه قوات روسية بشكل كبير، نقطة محورية للقتال.

غير أن الأوكرانيين ما زالوا يحتفظون بمواقع في بلدة ميرنوهراد في منطقة دونيتسك.

ووردت أيضا تقارير عن العديد من الهجمات في مناطق أبعد جنوبا بالقرب من هوليايبول في منطقة زابوريجيا.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت خلال الليل 106 طائرات مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.