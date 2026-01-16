الجيش الباكستاني يعلن مقتل 12 مسلحا في بلوشستان

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الجمعة، أن قواته قتلت ما لا يقل عن 12 مسلحا، وأحبطت محاولة لاحتجاز رهائن في جنوب غرب البلاد، وذلك عقب هجوم شنه مسلحون على مركز للشرطة في إقليم بلوشستان.

وأضاف الجيش، في بيان، أن المسلّحين استهدفوا أيضا مصرفين وسرقوا ملايين الروبيات خلال الهجوم الذي وقع أمس الخميس في منطقة خاران بالمقاطعة.

وأوضح البيان أن المهاجمين حاولوا احتجاز رهائن داخل مركز الشرطة، إلا أن التدخل السريع لقوات الأمن أجبرهم على التراجع.

وصرّح الجيش الباكستاني بأن المسلحين ينتمون إلى جماعة "فتنة هندوستان"، وهو مصطلح تستخدمه الحكومة الباكستانية للإشارة إلى الجماعات المسلحة الناشطة في إقليم بلوشستان، بينها حركة تحرير بلوشستان المحظورة وجماعات انفصالية أخرى.

وادعى الجيش أن المسلحين، بمن فيهم الذين قُتلوا في الاشتباكات مع قوات الأمن، يتلقون دعما من الهند، وسبق أن نفت الهند مرارا الاتهامات الباكستانية بدعم الانفصاليين في بلوشستان أو مسلحي حركة طالبان باكستان.

وفي سياق متصل، أشاد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في بيان بقوات الأمن لنجاحها في قتل المسلحين وإحباط هجمات المتمردين في خاران.

هجمات متكررة

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الباكستاني، الأربعاء الماضي، عن "تحييد 4 مسلحين مدعومين من الهند" خلال عملية أمنية في إقليم بلوشستان.

وتشهد باكستان هجمات مسلحة متكررة، لا سيما في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين للحدود مع أفغانستان، حيث تنفذ جماعات مسلحة، تقول إنها تدافع عن حقوق المجموعتين العرقيتين البشتونية والبلوشية، هجمات تستهدف قوات الأمن والمدنيين.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان باكستان بالتمركز داخل الأراضي الأفغانية وشن هجمات انطلاقا منها، وهو ما تنفيه السلطات الأفغانية. أما في إقليم بلوشستان، فتبرز هجمات "جيش تحرير بلوشستان"، الذي يطالب بانفصال الإقليم عن باكستان ومنح شعب البلوش حق إدارة شؤون المنطقة.