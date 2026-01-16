اقتراع مضطرب في أوغندا وسط انقطاع الإنترنت وتشديد أمني

أغلقت مراكز الاقتراع في أوغندا أبوابها مساء أمس الخميس بعد عمليات اتسمت بالفوضى والتأخير، حيث تعطلت أجهزة التحقق البيومترية وتأخرت صناديق الاقتراع في الوصول إلى عدد من المراكز، وهو ما أرجعه البعض إلى الانقطاع الذي فرضته السلطات على شبكة الإنترنت.

وقد شهد يوم الاقتراع انتشارا مكثفا للشرطة والجيش في العاصمة كمبالا ومناطق أخرى، في محاولة لمنع أي احتجاجات مناهضة للحكومة.

ووصف المعارض البارز ومنافس الرئيس، المغني السابق والسياسي الحالي بوبي واين، العملية بأنها "انتخابات في الظلام"، مؤكدا أن تعطيل الإنترنت يهدف إلى "تسهيل التلاعب لصالح النظام".

من جانبه، أكد الرئيس يويري موسيفيني، الذي يحكم البلاد منذ عام 1986، إثر إدلائه بصوته في غرب أوغندا، أنه يتوقع الفوز بنسبة 80% "إذا لم يحدث غش"، مستبعدا أي مفاجأة انتخابية من منافسه واين.

وتأتي الانتخابات في ظل اتهامات متكررة للرئيس البالغ من العمر 81 عاما بممارسة حملة قمع طويلة ضد المعارضة واعتقال قادتها وأنصارهم.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد أمرت شركات الهاتف قبل أيام من التصويت، بقطع الإنترنت بدعوى مواجهة "المعلومات المضللة" ومنع التلاعب. لكن القرار أثار انتقادات واسعة، إذ اعتبرته منظمة العفو الدولية "هجوما صارخا على حرية التعبير"، كما حذرت الأمم المتحدة من أن الاقتراع يجري وسط "قمع واسع النطاق للمعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين".