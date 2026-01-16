إيران.. تعزيزات عسكرية أميركية إضافية ورئيس الموساد في واشنطن

نقل موقع أكسيوس عن مصادر أميركية قولها إن الجيش الأميركي يرسل تعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة استعدادا لضرب إيران إن أمر الرئيس دونالد ترامب بذلك، وأفاد بأن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، دافيد برنيع يجري محادثات في واشنطن بشأن إيران.

كما نقل الموقع الأميركي عن مسؤولين أميركيين أن العمل العسكري لا يزال مطروحا إذا استأنفت طهران قتل المتظاهرين.

وأفاد أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أنه رغم التأخير فإن ضربة عسكرية أميركية ضد إيران قد تحدث في الأيام المقبلة.

ووفق الموقع فإن مصدرا إسرائيليا قال إن الخطة الأميركية الحالية بشأن إيران تتضمن هجمات على قوات الأمن في إيران، لكن إسرائيل لا تعتبرها قوية بما يكفي لزعزعة استقرار النظام بشكل ملموس.

مباحثات في واشنطن

في سياق متصل، أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصدر إسرائيلي آخر أن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، دافيد برنيع، وصل صباح اليوم إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول الوضع في إيران.

وأشار الموقع إلى أن الحكومة الإسرائيلية تشعر بالقلق من أن الإيرانيين سيستخدمون المفاوضات النووية لكسب الوقت والتخفيف من الضغط الأميركي.

كما أشار إلى أن بعض المسؤولين يعتقدون أن الأزمة الحالية قد تقنع النظام الإيراني بتقديم تنازلات رفضوها سابقا بشأن البرنامج النووي وبرنامج الصواريخ ووكلاء طهران في المنطقة.

اعتقال آلاف المتظاهرين

أفاد التلفزيون الإيراني -اليوم الجمعة- باعتقال آلاف ممن وصفهم بأنهم "إرهابيون" أو شاركوا في أعمال شغب خلال الاحتجاجات المتواصلة منذ 3 أسابيع، في حين أكد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف تواصل الإدارة الأميركية مع طهران لوقف "عمليات إعدام" مزعومة.

وأكد التلفزيون الإيراني -نقلا عن مصدر أمني- اعتقال 3 آلاف شخص "ينتمون لمجموعات إرهابية أو ساهموا بالشغب خلال الاحتجاجات"، وفق تعبيره، إذ تقول طهران إن "مجموعات إرهابية" حوّلت الاحتجاجات إلى أعمال عنف وأدت إلى سقوط قتلى بصفوف الشرطة وقوى الأمن.

وفي حين تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد تهديد الأولى بتوجيه ضربات عسكرية خلال الأيام الماضية، أكد المبعوث الأميركي ويتكوف أن ما سماه "عمليات القتل والإعدام" في إيران توقفت.

وأضاف -خلال مقابلة مع صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية- أن "ترامب وحده من يمتلك القوة التي تخضع الناس"، وفق قوله.

وأوضح أن ترامب حذر الإيرانيين خلال الأيام الماضية، قائلا "تواصلنا معهم أمس بشأن قلقنا من عمليات القتل والإعدام الجماعي".

وأمس الخميس، نقل موقع أكسيوس عن 5 مصادر أميركية وإسرائيلية وعربية مطلعة أن الرئيس الأميركي أجّل شن ضربات عسكرية على إيران، في الوقت الذي يجري فيه البيت الأبيض مشاورات داخلية، وأخرى مع الحلفاء بشأن توقيت العملية وما إذا كانت ستؤدي إلى زعزعة استقرار النظام.