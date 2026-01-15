وزير الخارجية التركي: لن نتهاون مع احتمال استخدام العنف ضد إيران

تعهد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الخميس بعدم التهاون "مع احتمال استخدام العنف ضد إيران"، في ظل استمرار تهديد الإدارة الأميركية بتوجيه ضربة عسكرية لإيران على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.

وقال الوزير فيدان في مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول إنه يأمل بتسوية الخلافات بين طهران وواشنطن عبر المفاوضات، مبديا معارضته لأي حلول عسكرية، وأضاف وزير الخارجية التركي أن أنقرة ستواصل طرح المبادرات الدبلوماسية بشأن إيران، وأن "الأولوية هي تجنب زعزعة الاستقرار".

وفي الملف الفلسطيني، اتهم الوزير التركي إسرائيل بوضع العراقيل أمام تنفيذ مراحل اتفاق غزة، وقال إن "ما يحدث هو بسبب الضغط الأميركي"، وحسب المسؤول التركي فإن هدف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو هو "إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة.

وتعقيبا على ما يجري في سوريا، دعا هاكان فيدان تنظيم "قسد" إلى "إظهار حسن النية والخروج من دوامة العنف"، ووصف الوزير التركي وجود "قسد" في غرب نهر الفرات، ومنها دير حافر وغيرها من المناطق بأمر "غير قانوني".

وطالب الوزير فيدان قسد بالالتزام بالاتفاق الموقع بينها وبين الحكومة السورية في 10 مارس/آذار الماضي، والقاضي بإدماج قسد في هياكل الدولة الأمنية والسياسية.