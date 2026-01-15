وزير الخارجية الإيراني:

سندافع بقوة عن بلادنا في وجه أي تهديد خارجي

ندين التصريحات الأميركية الاستفزازية ونعتبرها تدخلا في شؤوننا الداخلية

نؤكد مسؤولية دول المنطقة لحفظ أمنها إزاء التحركات المزعزعة للاستقرار لا سيما الإسرائيلية

يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد ظهر الخميس "لتقديم إحاطة حول الوضع في إيران"، بحسب ما أعلن ناطق باسم الرئاسة الصومالية للمجلس.

وجاء في مذكرة الجدولة أن الولايات المتحدة هي من طلبت عقد الجلسة.

