انقسمت المنصاتُ الرقمية في العالم العربي بشأن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاصة بإيران، بين من اعتبرها تراجعا واضحا عن خيار الضربة العسكرية، ومن رأى فيها خداعا إستراتيجيا يسبق تصعيدا مفاجئا.

وكانت صحف أميركية قد تحدثت عن تخفيف ملحوظ في لهجة ترامب تجاه إيران، بعد تلويحه سابقا بضربها على خلفية قمع الاحتجاجات، ووصفت ذلك بأنه تراجع عن خيار العمل العسكري.

وفي وقت سابق، أكد ترامب لمجلس الأمن القومي الأميركي أن أي هجوم على إيران يجب أن يكون "سريعا وحاسما"، ويستهدف النظام، من دون الانجرار إلى حرب طويلة الأمد.

غير أن تحولا لافتا برز في تصريحاته الأخيرة، إذ قال الرئيس الأميركي إن معلومات وصلته تفيد بتوقف عمليات القتل في إيران، مع عدم وجود خطط لتنفيذ إعدامات، مؤكدا أنه سيتحقق من هذه المعطيات.

في المقابل، لم تشارك إسرائيل هذا التقدير، إذ نقل موقع "والا" عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن خفض ترامب لهجته قد يكون جزءا من عملية خداع إستراتيجي.

وعلى الأرض، واصلت تل أبيب رفع جاهزيتها الدفاعية، في حين غادرت طائرة "جناح صهيون" الخاصة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى جزيرة كريت اليونانية، في خطوة تكررت قبل حرب الأيام الـ12 العام الماضي.

ومن دون إظهار خشية من الرد، جددت طهران عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي استعدادها للتفاوض والحلول السلمية.

أما ميدانيا، فقد أظهر موقع "فلايت رادار" عودة حركة الطيران في الأجواء الإيرانية إلى طبيعتها، بعد إغلاق كامل استمر 5 ساعات أمام الرحلات الدولية، باستثناء الرحلات الحاصلة على إذن مسبق.

تباين الآراء

وأثارت تصريحات ترامب الأخيرة جدلا واسعا على المنصات الرقمية، رصد بعضها برنامج "شبكات" في حلقة (2026/1/15).

ورأت إيثار أن تصريحات ترامب لا تعكس تراجعا، بل تكتيك إلهاء يهدف إلى تخدير الانتباه وشراء الوقت بانتظار ضربة في لحظة غير متوقعة.

ترامب لم يتراجع، بل هو تكتيك إلهاء: تخدير سياسي، شراء وقت، وإسقاط للانتباه حتى تأتي الضربة في اللحظة التي يظن فيها الخصم أن الخطر تراجع. بواسطة إيثار

واعتبر أسد أن إيران تمتلك قدرات صاروخية وبنية عسكرية وعقيدة قتالية تجعل أي ضربة غير كافية لحسم المواجهة حتى لو استُهدف النظام.

إيران تحتفظ بصواريخها تحت الجبال وتحت الأرض وجنودها أصحاب عقيدة قوية حتى لو انهار النظام سيظلون يقاتلون. بواسطة أسد

وذهب إدريس إلى أن عملية عسكرية خاطفة لإسقاط النظام قد تقع رغم تصريحات ترامب، محذرا من تكرار أخطاء قراءة المواقف الأميركية في السابق.

سيتم ضرب إيران بعملية خاطفة لإسقاط النظام ولا تصدقوا كلام ترامب.. تعلموا من الماضي. بواسطة إدريس

أما شذى فرأت أن الجميع يستعد للأسوأ، معتبرة أن المنطقة تقف على حافة تصعيد خلال ساعات أو أيام.

الجميع يستعد للأسوأ، ترمب يضع إيران أمام خيارين: توقف القمع أو مواجهة العواقب. المنطقة على حافة تصعيد عسكري محتمل خلال ساعات أو أيام. الاحتجاجات الداخلية تحولت لأزمة دولية كبرى. بواسطة شذى

ورغم انخفاض نبرة ترامب، تتحرك حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" مع مجموعتها الضاربة من بحر جنوب الصين باتجاه الشرق الأوسط، في مؤشر يعيد خيار التصعيد العسكري المحتمل إلى صلب المشهد.