الولايات المتحدة تحتجز سادس ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا في الكاريبي

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، احتجاز ناقلة نفط جديدة في منطقة البحر الكاريبي، قالت إنها مرتبطة بفنزويلا وتعمل ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الخاضع للعقوبات الدولية، في سادس عملية من نوعها خلال الأسابيع الأخيرة ضمن حملة أميركية متصاعدة تستهدف صادرات النفط الفنزويلية.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن السلطات الأميركية صادرت ناقلة النفط "فيرونيكا"، مؤكدة أنها كانت قد عبرت المياه الفنزويلية في السابق، وتعمل بما يتحدى نظام العقوبات المفروض على النفط الفنزويلي.

من جهتها، أكدت القيادة العسكرية الأميركية للمنطقتين الأميركيتين عبر منصة إكس أن مشاة البحرية والبحارة نفذوا عملية الاستيلاء على الناقلة قبيل الفجر، دون وقوع أي حوادث.

وأشارت القيادة العسكرية إلى أن "فيرونيكا" تمثل ناقلة جديدة "تتحدى الحصار الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على النفط الفنزويلي".

ونشرت القيادة مقطع فيديو يُظهر جنودا أميركيين وهم يتسلقون بالحبال إلى سطح السفينة، مرفقة ذلك بتصريح جاء فيه: "النفط الوحيد الذي سيغادر فنزويلا هو النفط الذي يتم تنسيقه بشكل صحيح وقانوني".

استهداف ناقلات النفط

وفي السياق ذاته، قال مسؤولان أميركيان لوكالة رويترز، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن احتجاز الناقلة جرى في البحر الكاريبي، دون تحديد اسمها في البداية، وذلك قبيل اجتماع مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

وبحسب المسؤولين، فإن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة استهدافات لسفن كانت تحمل نفطا فنزويليا أو سبق أن نقلته، في إطار مساعٍ أميركية أوسع للضغط على كراكاس وتقويض قدرتها على تصدير النفط خارج الأطر التي تصفها واشنطن بـ"القانونية".

بدورها، أكدت القيادة الجنوبية للجيش الأميركي لاحقا أن السفينة المحتجزة هي ناقلة النفط "فيرونيكا"، مشددة على أنها كانت تعمل "في تحدٍّ مباشر لنظام الحجر والعقوبات المفروضة على السفن الخاضعة للعقوبات في منطقة البحر الكاريبي".

وصرحت الإدارة الأميركية أن السفن التي جرى اعتراضها حتى الآن إما خاضعة بشكل مباشر للعقوبات الأميركية، أو تندرج ضمن "أسطول الظل" الذي يُخفي هويته وملكيته لنقل النفط من دول خاضعة للعقوبات، بينها فنزويلا وإيران وروسيا.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، الاستيلاء على ناقلة نفط ترفع العلم الروسي، في عملية أثارت احتجاجا رسميا من موسكو.

ويأتي احتجاز الناقلة الجديدة بالتزامن مع تحركات أميركية متعلقة بالملف الفنزويلي، حيث تسعى واشنطن، بحسب مسؤولين، إلى إحكام السيطرة على تدفقات النفط الفنزويلي واستخدامها ورقة ضغط سياسية واقتصادية.