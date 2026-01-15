من تبادل الشتائم لتبادل الرسائل.. "صداقة" مفاجئة بين ترامب وممداني

أفادت وسائل إعلام غربية بوجود علاقة وثيقة للغاية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعمدة نيويورك الجديد زهران ممداني، وذلك على الرغم من اختلاف وجهات نظرهما.

وتشير تقارير صحفية أميركية إلى أن ترامب وممداني يتبادلان الرسائل النصية عدة مرات أسبوعيا، رغم أن ممداني أدلى في الآونة الأخيرة بتصريحات بدا أنها أثارت غضب ترامب.

وتعليقا على ذلك التقارب، قالت صحفية لوباريزان الفرنسية إن كثيرين لم يتوقعوا أن يصبح ممداني وترامب مقربين إلى هذا الحد بعد خلافاتهما الحادة، إذ إنه خلال حملة الترشح لمنصب العمدة لم يتردد ترامب في وصف ممداني بـ"الشيوعي"، ورد الأخير بوصف ترامب بـ"الفاشي" بل سخر منه علنا.

لكن تلك الخلافات الحادة، تحولت، وفق تعبير الصحيفة، إلى علاقة صداقة غير متوقعة قائمة على تبادل الرسائل النصية، وهو ما أصبح أمرا مثيرا للاهتمام في الأوساط السياسية الأميركية.

ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر، من بينها موقع أكسيوس، أن ترامب وممداني بدآ تبادل الرسائل النصية منذ لقائهما في البيت الأبيض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو أمر أثار دهشة المراقبين والمعلقين.

وخلال تلك الزيارة بدا أن العلاقة بين الرجلين تغيرت إذ تبادلا الابتسامات والإطراءات وهو ما تطور إلى تواصل منتظم وتبادل رسائل ودية للغاية مرتين أسبوعيا على الأقل.

وأوردت لوباريزيان تصريحا صحفيا لمن وصفته بأحد العارفين بترامب وممداني قال فيه إنه "سيكون من العبث، عمليا وسياسيا، أن يتجادل الرجلان الآن سواء في العلن أو في السر".

وعلقت الصحيفة على التقارب بين الرجلين بالقول إنه من الحكمة أن يُجامل العمدة ممداني الرئيس ترامب لكي لا تحرم الحكومة الفدرالية مدينة نيويورك من مليارات الدولارات.

وعن خلفية التواصل بين الرجلين، ترى الصحيفة أن شخصيتيهما تتشابهان في بعض الجوانب التي تبدو متناقضة، فترامب، يمثل الشعبوية المحافظة ويتحدى المؤسسة الجمهورية التقليدية، أما ممداني، فيمثل اليسار الاشتراكي الديمقراطي ويتحدى النخب السياسية.

لوباريزيان: الرجلان يعبران، كل بأسلوبه، عن إحباطات الطبقة العاملة ويخالفان الأعراف السياسية التقليدية وهو ما يفسر جزئيًا قدرتهما على الحفاظ على حوار رغم اختلافاتهما الجوهرية

وحسب الصحيفة فإن الرجلين يعبران، كل بأسلوبه عن إحباطات الطبقة العاملة، ويخالفان الأعراف السياسية التقليدية، وهو ما يفسر جزئيا قدرتهما على الحفاظ على حوار رغم اختلافاتهما الجوهرية.

ورغم "الصداقة" بين الطرفين، انتقد ممداني الضربات الأميركية في فنزويلا، وهو ما أثار استياء الرئيس ترامب الذي لم يستبعد أن يتراجع التنسيق بينهما بسبب اختلاف وجهات نظرهما حول السياسة الخارجية.