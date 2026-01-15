أطباء وناشطون يدعون من أمام الكونغرس لإنقاذ غزة

طالب أطباء وناشطون أميركيون إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعمل على فتح كل المعابر مع قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، حسب ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقّع عليه ترامب.

وقال ناشطون من حركة "أطباء ضد الإبادة الجماعية"، من أمام مبنى الكونغرس الأميركي في العاصمة واشنطن، إن المنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة مؤخرا كشف سوء الأوضاع هناك.

المتحدث أشار إلى اقتلاع الرياح المصاحبة للمنخفض آلاف الخيام التي كانت تؤوي النازحين، مما تسبب في تجمد الأطفال والنساء والشيوخ حتى الموت بسبب عدم توفر المأوى لهم، في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل إدخال أكثر من 60 ألف منزل متنقل منتظرة على حدود القطاع.

ودعا الناشطون إدارة ترامب إلى الضغط على إسرائيل، التي تعتبرها واشنطن حليفة لها، إلى إنقاذ الأشخاص الذي يفقدون "حياتهم كل دقيقة وكل ساعة بسبب التجمد وانخفاض درجات الحرارة"، مؤكدين أن "كلمة واحدة من الرئيس (ترامب) يمكن أن تنقذ حياة الآلاف من الأطفال".

طبيبة متخصصة بأمراض الصدر أشارت إلى أن إسرائيل تمنع إدخال الدواء اللازم لعلاج مرض الربو، في الوقت الذي يضرب فيه القطاع منخفض جوي عنيف وما يرافقه من برد شديد يساهم في زيادة أمراض الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى الركام والغبار الناتجين عن المباني المهدمة، وكذلك مادة الأسبستوس، مما يزيد صعوبة الوضع.

ودعت المشرعين والنواب إلى الضغط من أجل تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه والسماح بإدخال المساعدات باسم الإنسانية، في ظل تفاقم معاناة الأطفال والكبار بسبب نقص الأدوية، التي تقبع على الحدود في ظل عدم محاسبة الجانب الذي يمنع إدخالها إلى القطاع.

كما أشارت إلى مقتل المئات واستمرار أعمال القصف والخروقات من قِبل إسرائيل.

المتحدث الثالث عرض حالة طفلة، 11 عاما، في مستشفى ناصر وتعاني من تشنجات حادة، ويتم علاجها من خلال إبقائها في غيبوبة.

وأعرب المتحدث عن أسفه وغضبه لعجز الأطباء في قطاع غزة عن علاج الطفلة نتيجة نقص الأجهزة التي تقوم بمراقبة عمل الدماغ، في الوقت التي تتواجد فيه هذه الأجهزة على الجانب الآخر من الحدود، ويمكن إدخالها بما يساعد على إنقاذ حياة الأطفال.

وعبّر عن شعوره بالغضب الشديد من مواصلة الولايات المتحدة دعم "حكومة عسكرية تنتهك كل القواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي، كما خرقت وعدها بشأن إدخال المساعدات الإنسانية"، مطالبا بإدخال المساعدات الإنسانية والمنازل المتنقلة والطعام بشكل فوري إلى قطاع غزة.