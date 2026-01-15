مقتل 14 شخصا بينهم أطفال في هجوم دموي شمال غربي الكاميرون

الذهاب إلى: تصاعد العنف

قتل 14 شخصا، بينهم 7 أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين و11 عاما، في هجوم نفذه مسلحون يوصفون بالانفصاليين في بلدة غيدادو شمال غربي الكاميرون.

وأوضح حاكم الإقليم، أدولف ليله لافريك، في تصريح للإذاعة الرسمية، أن الضحايا رجل واحد و6 نساء والبقية أطفال، مؤكدا أن الهجوم استهدف مدنيين عزّلا. وأضاف المسؤول أن 14 جريحا نقلوا إلى مستشفيات في بلدتي ندو ونكامبي لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن السلطات بدأت تنفيذ إجراءات أمنية جديدة بتوجيه من الرئيس بول بيا لاحتواء الوضع.

تصاعد العنف

ويأتي هذا الهجوم في سياق موجة متجددة من أعمال العنف التي تشهدها المنطقة الناطقة بالإنجليزية منذ أشهر، حيث يخوض الجيش مواجهات مع جماعات مسلحة تطالب بالانفصال، ويصفها النظام بأنها "إرهابية". ويعود أصل النزاع إلى أواخر عام 2016 حين قمعت السلطات احتجاجات سلمية نظمها سكان المنطقتين الناطقتين بالإنجليزية (الشمال الغربي والجنوب الغربي)، الذين اشتكوا من التهميش في بلد يغلب عليه الطابع الفرانكفوني. ومنذ ذلك الحين، تحول الاحتقان إلى نزاع مسلح أودى بحياة آلاف المدنيين.

وتشهد المنطقة بشكل متكرر عمليات خطف وقتل تستهدف مسؤولين منتخبين وموظفين حكوميين ومعلمين، يتهمهم المسلحون بالتعاون مع السلطة المركزية. وفي المقابل، تُتهم قوات الجيش والشرطة بتنفيذ حملات عقابية ضد السكان الذين يشتبه في تعاطفهم مع الانفصاليين.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، فقد قُتل ما لا يقل عن 6 آلاف مدني منذ اندلاع النزاع، في حين يظل شمال غرب البلاد البؤرة الأكثر نشاطا للمجموعات المسلحة.