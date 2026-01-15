كندا تعلن مقتل أحد مواطنيها على يد "السلطات الإيرانية"

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الخميس، عن مقتل أحد مواطنيها في إيران على يد "السلطات الإيرانية"، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في البلاد منذ نحو 3 أسابيع.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، في منشور على منصة إكس، إنها علمت بمقتل مواطن كندي على يد السلطات الإيرانية، مضيفة أن "الاحتجاجات السلمية للشعب الإيراني، المطالب بإسماع صوته في مواجهة قمع النظام الإيراني وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، دفعت النظام إلى تجاهل حياة الإنسان بشكل صارخ".

وأكدت أناند أن كندا "تدين بشدة عنف النظام الإيراني" وتطالب "بإنهائه فورا"، معربة عن تعازيها لأسرة الضحية في هذا "الوقت العصيب".

وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية الكندية للصحافة الفرنسية، شريطة عدم الكشف عن اسمه، أن السلطات تعتقد أن المواطن الكندي قُتل على يد قوات الأمن الإيرانية خلال إحدى التظاهرات. وأضاف أن مسؤولين من القنصلية الكندية على اتصال مباشر مع عائلة الضحية في كندا لتقديم الدعم اللازم.

وفي بيان منفصل، دعت وزارة الشؤون العالمية الكندية جميع الكنديين الموجودين في إيران إلى "مغادرة البلاد فورا إذا كان بإمكانهم القيام بذلك بأمان"، مشيرة إلى أن عدد المواطنين الكنديين المقيمين في إيران يُقدّر بنحو 3 آلاف شخص.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد غير مسبوق للاحتجاجات الشعبية داخل إيران، حيث أفادت وكالة هرانا الحقوقية الإيرانية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، بمقتل ما لا يقل عن 2600 شخص نتيجة القمع الأمني الواسع منذ اندلاع المظاهرات في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تدهور قيمة العُملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، إذ انطلقت شرارتها من العاصمة طهران قبل أن تمتد سريعا إلى مدن ومحافظات عدة.