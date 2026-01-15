قطر والسعودية تبحثان جهود تعزيز الاستقرار بالمنطقة

أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تناول جهود تعزيز الاستقرار بالمنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أنه جرى، خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة.