عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: ترامب طلب تجهيز القدرات العسكرية اللازمة في حال قرر شن هجوم على إيران

عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: ترامب تلقى نصيحة مفادها أن ضرب إيران لن يؤدي على الأرجح لسقوط النظام

عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: ترامب يراقب كيفية تعامل إيران مع المحتجين قبل اتخاذ قرار بشأن أي هجوم

عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: ترامب أبلغ بالحاجة لمزيد من القوة في المنطقة لشن ضربة واسعة على إيران

