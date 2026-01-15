عاجل,
عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: ترامب طلب تجهيز القدرات العسكرية اللازمة في حال قرر شن هجوم على إيران

ترامب ومادورو
Published On 15/1/2026
|
آخر تحديث: 21:59 (توقيت مكة)

عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: ترامب تلقى نصيحة مفادها أن ضرب إيران لن يؤدي على الأرجح لسقوط النظام

عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: ترامب يراقب كيفية تعامل إيران مع المحتجين قبل اتخاذ قرار بشأن أي هجوم

عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: ترامب أبلغ بالحاجة لمزيد من القوة في المنطقة لشن ضربة واسعة على إيران

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

