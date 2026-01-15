المجلس الرئاسي اليمني يسقط عضوية البحسني

أصدر المجلس الرئاسي اليمني اليوم الخميس قرار بإسقاط عضوية اللواء الركن فرج سالمين البحسني من المجلس، بعد أسبوع من إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأرجع الرئاسي قرار إسقاط عضوية البحسني، إلى ثبوت إخلاله بما سماه مبدأ المسؤولية الجماعية، ومخالفته لواجباته والتزاماته الدستورية والقانونية.

واتهم الرئاسي البحسني باستغلال موقعه الدستوري لإضفاء غطاء سياسي وشرعي على تحركات عسكرية غير قانونية نفذها الانتقالي، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وأوضح أن البحسني برر حشد واستقدام قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من خارج محافظة حضرموت، بغرض الهجوم على المحافظة والمؤسسات المدنية والعسكرية والخاصة فيها، مؤكدا أن ذلك شكّل تمردًا مسلحًا خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية.

كما اتهم المجلس البحسني بتحدي القرارات السيادية الصادرة عن مجلس القيادة وإعاقة جهود توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى تأييدها لما وصفها بالإجراءات الأحادية للزبيدي.

وقبل يومين، استغرب مصدر في الرئاسة اليمنية التصريحات الأخيرة الصادرة عن البحسني، والتي أبدى فيها "معارضته لقرارات سيادية اتخذتها قيادة المجلس، وفي مقدمتها توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، بالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، وفقاً لما نص عليه اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة".

وكان مصدر مسؤول بمكتب الرئاسة اليمنية طالب دولة الإمارات بالسماح للبحسني بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس، والمشاركة في الجهود الجارية برعاية السعودية، قبل أن يرد البحسني بتدوينة قائلا بأنه يعاني من ظروف صحية منعته من أداء مهامه في إطار المجلس، وحالت دون تلبيته الدعوة السعودية للمشاركة في الحوار الجنوبي – الجنوبي المرتقب.